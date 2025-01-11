今明竹縣茶花節 結合西洋禮服走秀創意開幕

今年的新竹縣茶花節別出心裁，首度以茶花彩繪西洋禮服創意走秀精心揭幕。（記者廖雪茹攝）

2025/01/11 16:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕週末來文化局賞縣花！今年的新竹縣茶花節別出心裁，今（11）日在縣府文化局文化廣場，首度以茶花彩繪西洋禮服創意走秀精心揭幕，除了竹縣茶花園藝研究學會精選70餘盆茶花展出至1月19日，還有茶花畫作特展、攝影、纏花及香氛等展覽，多元、豐富的茶花盛宴，令人大飽眼福！

茶花彩繪禮服走秀，以春夏秋冬四季的婚紗設計搭配人體茶花彩繪，由甜美模特兒不畏酷寒、熱情走秀展示，時而高貴優雅時而俏皮可愛，讓觀眾感受茶花藝術與愛的碰撞，絢麗的西洋時尚風，令人耳目一新。

請繼續往下閱讀...

新竹縣長楊文科說，台灣有2千多種品種的茶花，新竹縣就有1千多種，可說是全國茶花的重要基地，今年因為天氣變化，開花前期氣溫太高，積溫不足，致花期稍有延後，但現場精選出多盆優質茶花，邀請大家踴躍前來欣賞。

新竹縣茶花園藝研究學會范秀英說，明天（12日）現場還有人體茶花彩繪、禮服體驗、彩繪擴香石創作、茶花隨身鏡、流沙許願瓶、茶花雕塑實作及禪繞延伸藝術公益闖關等活動，凡參加活動者即可獲贈茶花苗，歡迎大家把握機會。

縣府農業處長傅琦媺指出，今年茶花節首度透過西洋風格多元展出，呼應婚紗禮服走秀，美術館同步展由林玉枝（亮亮）老師6件迷你茶花創作禮服，以及蕭如松藝術園區藝術總監黃孟玲老師指導，松風學堂繪畫班師生的山茶花特展，24件作品展出至1月19日後，將移師竹北新瓦屋匯客巿續展至元宵節。

新竹縣茶花園藝研究學會彙整20處私人茶花園區資訊，民眾可按圖索驥參訪茶花園，來趟浪漫竹縣茶花遊，相關活動可上學會及新竹縣政府農業處FB查詢。

今年的新竹縣茶花節別出心裁，今（11）日在縣府文化局文化廣場，首度以茶花彩繪西洋禮服創意走秀精心揭幕。（記者廖雪茹攝）

茶花彩繪禮服走秀，以春夏秋冬四季的婚紗設計搭配人體茶花彩繪，甜美模特兒不畏酷寒、熱情走秀。（記者廖雪茹攝）

茶花彩繪禮服走秀，以春夏秋冬四季的婚紗設計搭配人體茶花彩繪，甜美模特兒不畏酷寒、熱情走秀。（記者廖雪茹攝）

今年的新竹縣茶花節別出心裁，首度以茶花彩繪西洋禮服創意走秀精心揭幕。（記者廖雪茹攝）

新竹縣茶花園藝研究學會精選70餘盆茶花在縣府文化局展出至1月19日。（記者廖雪茹攝）

新竹縣茶花園藝研究學會精選70餘盆茶花在縣府文化局展出至1月19日。（記者廖雪茹攝）

新竹縣文化局美術館也配合茶花節，推出茶花畫作特展、攝影、纏花及香氛等展覽，多元、豐富的茶花盛宴，令人大飽眼福！ （記者廖雪茹攝）

新竹縣文化局美術館也配合茶花節，推出茶花畫作特展、攝影、纏花及香氛等展覽，多元、豐富的茶花盛宴，令人大飽眼福！ （記者廖雪茹攝）

蕭如松藝術園區藝術總監黃孟玲老師指導，松風學堂繪畫班師生的山茶花特展，24件作品展出至1月19日。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣茶花節以茶花彩繪西洋禮服創意走秀精心揭幕。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法