墾丁大街要有人行道了！屏東縣府接手整頓

墾丁大街是遊客最主要夜經濟景點，但無優質人行環境，常見人車交織、爭道情形。（記者陳彥廷攝）

2025/01/10 23:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁觀光業陷入低潮，除與疫後出國潮衝擊國旅市場有關，近年來墾丁地區觀光物價在網路上負評不斷，也受到不少詬病。為提升墾丁大街形象，公路局將原屬省道的墾丁大街委由屏東縣政府代為管養，縣府將採取一系列整頓措施，吸引觀光客回流。

墾丁曾為國內觀光一時之選，但去年陷入前所未有低潮，其中最為人所熟知的墾丁大街，更是在消費、遊憩環境等遭到放大檢視，導致負評一波波，屏東縣政府著手從眾人緊盯的墾丁大街開始，並以友善行人為目的，縣長周春米與公路局南區工程分局簽訂為期5年的代為管理契約，堪稱突破性創舉。

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未來台26線34K+580的大尖山B停車場至36K的福華飯店大門口路段，將由屏縣府代管；當地長年下來已形成墾丁夜間的核心夜經濟區域，但因觀光物價較高貴，又少有人行設施釀人車爭道，是屢屢成為眾矢之的。

「非常看好！」墾丁大街夜市自治管理委員會主委曾春惠說，墾丁大街是長年的固定集市，原主管機關是公路局，立場是得排除佔用，若由地方政府接手，可比照高雄市政府或是潮州鎮公所的攤販自治條例，再搭配人行設施的優化，打造符合現今行人友善消費環境，她強調，大街價格的透明化是一直在做，盼改善後能吸引旅客重回墾丁。

屏縣府接手管理後已立刻動工，希望在春節較龐大人潮前就至少達一定程度的行人友善措施，像是變電箱移置、行人穿越線、增加路口及觸控號誌等，屏縣府交通旅遊處表示，此外，為讓大眾運輸更為便捷且成為旅運中心，將設置墾丁轉運站，遊客透過墾丁快線到墾丁再轉運深入國家公園各處，藉由改善屏東的觀光門面，進而帶動、提升整體旅宿服務品質。

交旅處指出，將和墾丁國家公園管理處和恆春鎮公所合作，打造保育與觀光並重的墾丁，大街部分可望由恆春鎮公所制定攤商自治條例，打造消費具合理、親民及透明的夜經濟熱點，並形塑各攤商產品的獨特性及行人友善性，盼國人及國際旅客見到嶄新的墾丁的面貌；並將請墾管處進行園區內更新如步道、廁所及遊客中心等基礎設施，藉此讓保育成果得以傳達給更多的遊客。

此外，交旅處表示，近年在屏東積極開發新觀光景點下，全縣去年整體旅遊人次是不減反增達3100萬，較前年增加近500萬人次，而墾丁作為國旅熱門旅遊地點，在低潮時沉潛並尋覓方式轉型，蹲下才能再跳得更高，並將持續加強宣傳及澄清不實負面訊息，爭取旅客回流。

疫情封鎖時的墾丁大街，遊客三三兩兩。（資料照）

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