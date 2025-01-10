桃機第3航廈進度75.75％ 北廊廳又要延後啟用

桃園機場第三航站計畫進度達75.75%，已可見量體龐大的結構雛型。（桃機公司提供）

2025/01/10 16:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕財信傳媒董事長謝金河今天（10日）在臉書貼文，針對台灣機場建設提出建言；桃園機場公司回應，第三航廈已完成75.75%，不過北登機廊廳原預計六月啟用，又要延後到下半年才能營運。而航廈主體和南登機廊廳，預計2027年下半年啟用。

桃園機場第三航廈目前進度僅75.75%；可優先啟用的北登機廊廳原計畫在今年六月就能營運，但桃機今天說明，預計「下半年」才能投入營運。

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桃機公司指出，第三航站區建設過去雖遭遇設計檢討優化、原物料上漲、移工人數限制等困境，目前整體計畫進度已達75.75%，進出機場旅客明顯可見量體龐大的第三航廈結構雛型，工程樣貌持續變化。而北登機廊廳更日夜趕工中，將在下半年優先投入營運。

另一方面，第一、二航廈在維持24小時營運同時，也持續更新既有設施，包括提升水、電基礎系統穩定、優化指標系統、導入e-Gate、自助報到等智慧化服務及無障礙優先通道。

桃機公司說明，因應桃園機場未來發展，交通部民用航空局協助取得區段徵收用地，機場公司已著手推動第三跑道建設，且已進入施工階段，展開機坪整地及埔心溪改道工程。未來新貨運園區及第二自由貿易港區的建設也已開始規劃中，逐步達成桃園航空城核心計畫。

北登機廊廳日夜趕工中，將在下半年優先投入營運。（桃機公司提供）

桃園機場導入e-Gate、自助報到等智慧化服務及無障礙優先通道，提供效率與友善的服務。（桃機公司提供）

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