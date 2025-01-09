為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    健保總額9286億元創新高 醫改會批：「要五毛給一塊」幹嘛協商？

    健保總額9286億元創新高，醫改會批「要五毛給一塊」。（記者邱芷柔攝）

    健保總額9286億元創新高，醫改會批「要五毛給一塊」。（記者邱芷柔攝）

    2025/01/09 18:55

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今（9日）公布2025年全民健康保險總額核定金額為9286.248億元，成長率達5.5%，高於醫界與消費者代表提出的版本，對此醫改會執行長林雅惠直言，這次核定金額是「要五毛給一塊」，讓協商機制形同虛設，呼籲政府應善盡保險人責任，落實監督與管理。

    由於去年總額協商未能達成共識，最終將醫界與付費者兩案併陳衛福部核定。付費者方案的總額為9207.5億元、成長率4.605%，醫界方案的總額為9257.3億元、成長率為5.171%，兩者相差近50億元。而最終核定的結果超過兩個方案的金額。

    林雅惠指出，以往核定的健保總額，通常會折衷於醫界與消費者代表的方案之間，但今年的結果卻完全偏向醫界，甚至超出醫界的需求，「直接補到頂！」忽略消費者代表的意見。她質疑，未來相關預算是否可能僅用於補充健保點值，而未真正投入提升醫療服務品質，或打造友善職場環境？

    林雅惠說，醫改會在總額協商過程看到的是，許多提案缺乏實質的執行目標與效益評估，舉例來說，健保署原本提議編列33億元進行支付標準調整，但未提供具體用途與規劃，最終衛福部不僅核定，還額外加碼至41億元，另如醫院部門每年提出超過200億的補點值提案，但這些提案普遍缺乏執行細節。

    林雅惠直言，醫改會支持合理的給付調整，但現在卻演變成「會吵就有糖吃」，而此次總額成長率高達5.5%，更讓這樣的問題被放大，這根本是全民的空白授權，完全無法對繳納保費的民眾交代。

    針對即將推行的「醫院個別總額」制度，林雅惠也擔憂，該制度原意是希望加強醫院自律，並保障重症患者的資源，但部分醫院可能藉此採取不合理措施因應，例如減少門診次數或提高掛號費，進一步影響民眾的就醫權益與醫護勞動條件。

    林雅惠呼籲，健保總額的核定和經費使用直接影響民眾權益，政府應該發揮保險專業，對每一筆經費使用進行嚴格把關，並對每位繳納保費的民眾負責，讓健保制度能夠透明、公平，避免民眾的權益受損。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播