健保總額9286億元創新高 醫改會批：「要五毛給一塊」幹嘛協商？

健保總額9286億元創新高，醫改會批「要五毛給一塊」。（記者邱芷柔攝）

2025/01/09 18:55

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今（9日）公布2025年全民健康保險總額核定金額為9286.248億元，成長率達5.5%，高於醫界與消費者代表提出的版本，對此醫改會執行長林雅惠直言，這次核定金額是「要五毛給一塊」，讓協商機制形同虛設，呼籲政府應善盡保險人責任，落實監督與管理。

由於去年總額協商未能達成共識，最終將醫界與付費者兩案併陳衛福部核定。付費者方案的總額為9207.5億元、成長率4.605%，醫界方案的總額為9257.3億元、成長率為5.171%，兩者相差近50億元。而最終核定的結果超過兩個方案的金額。

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林雅惠指出，以往核定的健保總額，通常會折衷於醫界與消費者代表的方案之間，但今年的結果卻完全偏向醫界，甚至超出醫界的需求，「直接補到頂！」忽略消費者代表的意見。她質疑，未來相關預算是否可能僅用於補充健保點值，而未真正投入提升醫療服務品質，或打造友善職場環境？

林雅惠說，醫改會在總額協商過程看到的是，許多提案缺乏實質的執行目標與效益評估，舉例來說，健保署原本提議編列33億元進行支付標準調整，但未提供具體用途與規劃，最終衛福部不僅核定，還額外加碼至41億元，另如醫院部門每年提出超過200億的補點值提案，但這些提案普遍缺乏執行細節。

林雅惠直言，醫改會支持合理的給付調整，但現在卻演變成「會吵就有糖吃」，而此次總額成長率高達5.5%，更讓這樣的問題被放大，這根本是全民的空白授權，完全無法對繳納保費的民眾交代。

針對即將推行的「醫院個別總額」制度，林雅惠也擔憂，該制度原意是希望加強醫院自律，並保障重症患者的資源，但部分醫院可能藉此採取不合理措施因應，例如減少門診次數或提高掛號費，進一步影響民眾的就醫權益與醫護勞動條件。

林雅惠呼籲，健保總額的核定和經費使用直接影響民眾權益，政府應該發揮保險專業，對每一筆經費使用進行嚴格把關，並對每位繳納保費的民眾負責，讓健保制度能夠透明、公平，避免民眾的權益受損。

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