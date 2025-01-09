春節搭國道客運遊宜蘭享6折 轉搭市區公車基本里程免費

公路局鼓勵民眾農曆春節期間搭乘大眾運輸工具，首次推出國道客運票價6折優惠，行經北宜路廊計有16條路線，民眾抵達宜蘭後，轉搭市區公車再享基本里程免付費，另有2條幸福巴士路線也免費，便利又省錢。 （資料照）

2025/01/09 16:27

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農曆春節9天連假即將到來，公路局鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，首次推出國道客運票價6折優惠，行經北宜路廊計有16條路線，民眾抵達宜蘭後，轉搭市區公車再享基本里程免付費，另有2條幸福巴士路線也免費，便利又省錢。

過去公路局在春節期間，推出國道客運票價以85折優惠為主，今年首度下調，祭出6折誘因，全台90條國道客運路線，北宜占16條，包括國光、首都、葛瑪蘭、大都會等業者均加入優惠行列，提供宜蘭往返台北、新北及桃園國際機場等地的乘車服務。

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台北區監理所宜蘭監理站說，春節推出國道客運路線享平日優惠或原票價6折外，民眾抵達宜蘭後，若持電子票證於10小時內，轉乘市區公車再享基本里程或一段票免費，持紙本票證者，上車時出示給司機員驗票即可。

宜蘭監理站說，今年也推出轉乘幸福巴士路線免費，宜蘭共有礁溪鄉幸福巴士黃1及大同鄉幸福巴士1795B等2條路線參與，歡迎遊客多加利用，國道客運轉乘地方公車 或巴士，就能暢遊宜蘭走春。

另外，針對前往宜蘭、花蓮及台東民眾，公路局再加碼東部限定優惠，提供往來東部遊客更多元運具選擇，凡持東部台灣好行套票或合法旅宿證明，搭乘北宜、北花公路客運，來回票享4人同行1人免費，回程總票價再抵退200元。

宜蘭監理站表示，為避免春節連假期間塞車、停車等問題，耽誤民眾寶貴時間及影響出遊心情，建議多加利用公共運輸，出門前可先下載「iBus公路客運」APP查詢乘車訊息。

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