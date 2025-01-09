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    苗縣邀名家揮毫寫春聯 民眾可拿發票來換

    迎接乙巳蛇年的到來，苗栗縣政府將於10日到12日，接續於縣府第一辦公大樓大廳、苗北藝文中心，舉辦現場揮毫寫春聯，供民眾持發票或拍照打卡等方式兌換。（圖由縣府提供）

    迎接乙巳蛇年的到來，苗栗縣政府將於10日到12日，接續於縣府第一辦公大樓大廳、苗北藝文中心，舉辦現場揮毫寫春聯，供民眾持發票或拍照打卡等方式兌換。（圖由縣府提供）

    2025/01/09 15:52

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕迎接乙巳蛇年的到來，苗栗縣政府將於10日到12日，接續於縣府第一辦公大樓大廳、苗北藝文中心，舉辦現場揮毫寫春聯，供民眾持發票或拍照打卡等方式兌換，募集的發票將全數捐贈給縣內社福機構。

    縣府文化觀光局表示，縣府一辦大廳分4場次，分別為10、11日上午9點到11點半、下午2點到4點半，每場次各有6名書法名家到場服務，民眾可憑去年11至12月及今年1月未列印買受人統一編號之發票收執聯，不限金額，即可依據發票數量兌換不同種類的春聯。

    苗北藝文中心部分，則將於12日上午9點半到11點半、下午1點半到3點半，安排2場次，每場次各有6名書法名家到場服務，民眾可加入或訂閱「苗北藝文中心官方LINE、Youtube、臉書等官方帳號」（3擇1），或於社群媒體拍照打卡活動並標記「苗栗縣苗北藝文中心」，也可憑「MBAC苗北藝友」有效卡友身分、「苗北藝文中心志工證」、「2025苗北之星歌唱大賽」發票，填寫活動問卷、至B1展覽室向志工領取單字兌換券。

    文觀局表示，募集的發票將全數捐贈給縣內社福機構，藉由寒冬送暖的形式傳遞溫暖與關懷，歡迎大家響應做愛心。詳細資訊請至「貓裏藝文」臉書粉絲專頁或至苗栗縣政府文化觀光局網站（https://www.mlc.gov.tw/）及苗栗縣苗北藝文中心網站（https://www.miaobeiac.org/）查詢。

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