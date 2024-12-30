為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海大馬祖校區學生徒步環島 擦拭33面北竿反光鏡

    海大學生組成的志工團一一擦拭北竿島的反光鏡。（台灣海洋大學提供）

    海大學生組成的志工團一一擦拭北竿島的反光鏡。（台灣海洋大學提供）

    2024/12/30 21:06

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕國立台灣海洋大學馬祖校區學聯會會長趙偉仲於寒假前夕發起「一步一腳印，擦亮北竿島」活動，號召由十多位同學組成的志工團，帶著清潔裝備，以徒步方式環島擦拭北竿33面反光鏡，提升道路安全。

    趙偉仲表示，北竿為馬祖四鄉五島中地形最為崎嶇陡峭的，且隨著地區人口逐年增加，汽機車等交通工具也倍數成長。反光鏡是提供大家安全視角不可或缺的交通設施，擦亮各路口的反光鏡，除可即時反映路口死角來車外，更能保護行人安全，降低交通事故發生機率。

    也有同學指出，在馬祖生活近4個月，深深喜愛這寧靜又充滿著獨特不同人文景觀及深度文化地區。很高興能在學期結束寒假返台前，以實際清潔反光鏡工作來響應關懷環境、服務社區的公益活動，盡身為地區公民的一份心力，真正體驗永續公益的正向循環，實踐大學社會責任。

    為感謝海大同學們的義舉，連江縣議會議員陳玉發及北竿鄉鄉長吳金平、北竿警察所長劉佳嘉等人共同贈送同學飲料，也提醒在作業時要注意安全。

    馬祖在地的議員、鄉長及警察所長至現場關懷同學，並感謝他們的義舉。（台灣海洋大學提供）

    馬祖在地的議員、鄉長及警察所長至現場關懷同學，並感謝他們的義舉。（台灣海洋大學提供）

    海大馬祖校區學聯會於寒假前夕發起「一步一腳印，擦亮北竿島」活動。（台灣海洋大學提供）

    海大馬祖校區學聯會於寒假前夕發起「一步一腳印，擦亮北竿島」活動。（台灣海洋大學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播