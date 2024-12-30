海大馬祖校區學生徒步環島 擦拭33面北竿反光鏡

海大學生組成的志工團一一擦拭北竿島的反光鏡。（台灣海洋大學提供）

2024/12/30 21:06

〔記者羅國嘉／基隆報導〕國立台灣海洋大學馬祖校區學聯會會長趙偉仲於寒假前夕發起「一步一腳印，擦亮北竿島」活動，號召由十多位同學組成的志工團，帶著清潔裝備，以徒步方式環島擦拭北竿33面反光鏡，提升道路安全。

趙偉仲表示，北竿為馬祖四鄉五島中地形最為崎嶇陡峭的，且隨著地區人口逐年增加，汽機車等交通工具也倍數成長。反光鏡是提供大家安全視角不可或缺的交通設施，擦亮各路口的反光鏡，除可即時反映路口死角來車外，更能保護行人安全，降低交通事故發生機率。

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也有同學指出，在馬祖生活近4個月，深深喜愛這寧靜又充滿著獨特不同人文景觀及深度文化地區。很高興能在學期結束寒假返台前，以實際清潔反光鏡工作來響應關懷環境、服務社區的公益活動，盡身為地區公民的一份心力，真正體驗永續公益的正向循環，實踐大學社會責任。

為感謝海大同學們的義舉，連江縣議會議員陳玉發及北竿鄉鄉長吳金平、北竿警察所長劉佳嘉等人共同贈送同學飲料，也提醒在作業時要注意安全。

馬祖在地的議員、鄉長及警察所長至現場關懷同學，並感謝他們的義舉。（台灣海洋大學提供）

海大馬祖校區學聯會於寒假前夕發起「一步一腳印，擦亮北竿島」活動。（台灣海洋大學提供）

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