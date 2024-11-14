將民生污水變成高科技用水 成大產學研合作打造永續水資源

成大環工系副教授張智華（左）與研究團隊共同合作「永康水資源回收中心5G智慧管理示範驗證計畫」。（記者洪瑞琴攝）

2024/11/14 22:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學環境工程學系與台南市府共同推動「永康水資源回收中心5G智慧管理示範驗證計畫」，將污水回收再處理成高科技用水，不僅提升高科技產業的水資源供應穩定性，更展現產官學合作成果。

成大結合華碩集團、雙肩智慧公司及其他產學研合作團隊，投入這項5G創新科技。協同計劃主持人、成大環工系副教授張智華表示，一般的污水處理廠，只是單純把污水處理好之後就排放出去，但是面對極端氣候與水資源缺乏問題，如何把污水回收再利用，是很重要的課題，這次計劃希望能將每天回收的污水，透過智慧前哨監控水質，結合AI技術整合資訊，創造出更準確的水質監控系統。

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張智華說，「要做到把污水轉換成適合高科技用水的水質，是非常困難的事情」，污水的水質狀況每天都不同，研究團隊透過系統評估與監控，將永康水資回收中心的污水，做近一步的水質調查，再透過「智慧前哨」的AIoT資訊擷取，建立水情數據庫，提供水質預警，最後由雙肩智慧公司的AI異物辨識技術，為硬體加上「超級大腦」，提升系統的分析應變能力，跨領域的產官學合作，成功打造全台領先的智慧水務管理系統。

雙肩智慧公司是成大學育成中心的新創企業，雙肩智慧執行長陳墨表示，此次計畫展現了AI創新技術的落地應用，協調各領域收集資料再加以整合，開發出智慧水系統平台，提供更直觀的數據可視化界面，讓操作人員更有效地監控水質變化與系統狀態，有助未來推動智慧化產業發展。

另外，這項計畫由華碩台智雲，作為專案的主要技術整合廠商，負責專案品質的規劃與管控，並透過其專有的T Proof區塊鏈存證技術，確保所有水文監測數據的透明性與不可篡改性。台智雲更將整體系統部署於國家級雲服務平台TWCC，確保系統在安全性與法規合規上的嚴謹要求，為永康水資中心的運營提供堅實保障。

研究團隊透過系統評估與監控規劃，將永康水資源回收中心的污水轉換成高科技用水。（記者洪瑞琴攝）

永康水資源回收中心將污水回收再處理成高科技用水。（記者洪瑞琴攝）

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