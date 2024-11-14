金門3社區獲「城鄉魅力大賞」 縣長陳福海公開表揚

金門縣古寧頭社區發展協會等單位，獲內政部國土管理署「城鄉魅力賞」佳作，縣長陳福海（中）利用主持縣務會議公開表揚。 （金門縣政府提供）

2024/11/14 22:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府獲得內政部國土管理署城鄉風貌計畫執行成果評鑑「優等」，縣府建設處1項競爭型計畫、金門3個社區的總體營造成效也獲評鑑「佳作」，縣長陳福海今天主持縣務會議公開表揚，肯定縣府人員及社區發展協會打造金門的城鄉魅力，功不可沒。

國土管理署日前在台北市松山文創園區舉辦「2024致敬城鄉魅力大賞」頒獎典禮，由副署長徐燕興主持，金門縣在整體執行績效評鑑獲得「城鄉金讚賞-優等」肯定。「城鄉魅力賞」部分，金門縣政府建設處競爭型計畫的「悠遊山外．映碧山湖海-環太湖區生態地景與休閒步道環境整備工程」、金寧鄉古寧頭社區發展協會「採蚵-友善環境維護計畫」、烈嶼鄉西方社區發展協會「落穂．傳承高粱技藝」、金寧鄉四埔社區發展協會「四埔社區照顧關懷據點-環境整理改善」4案，從全國225件補助計畫中脫穎而出，獲得佳作的表揚。

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國土管理署說，在前瞻基礎建設計畫支持下，2021到2022年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」共補助225件，挹注經費逾19億元，讓地方政府、環境景觀及社區規劃師團隊可依據在地需求及特色，擴充公園綠地、水岸環境、親子共學等全民共享的新空間，實質提升整體生活服務機能及創造更優質的生活環境。

國土管理署指出，致敬城鄉大賞的活動，是針對過去城鄉建設的成果給予肯定，也透過優良案例評選，推廣城鄉風貌政策，使獲獎案例成為未來趨勢新標準。由於各案的成果，讓台灣城鄉風貌的素質得以接軌先進國家。

陳福海，縣府每年積極爭取內政部城鎮風貌計畫經費補助，從大型的城鎮之心工程計畫到小型的社區營造規劃案，每年約可獲得總額5000萬至1億元不等的計畫經費挹注，對縣庫不無小補。此次獲獎，就是縣府、各公所到基層社區發展協會，從上到下共同努力的成果，縣府會繼續努力，以打造現代與傳統風貌融合、藝術與人文自然共生、優質且永續、宜居的城市為目標。

縣府建設處長黃儒新（左）於縣務會報中，將縣府獲得「城鄉金讚賞-優等」獎牌轉交給縣長陳福海（右）。（金門縣政府提供）

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