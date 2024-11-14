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為何女生愛上「不熟的男生？」 網曝：魅力來自想像力

網友好奇，為什麼女生都會對不熟的男生產生愛慕情愫。示意圖。（資料照）

網友好奇，為什麼女生都會對不熟的男生產生愛慕情愫。示意圖。（資料照）

2024/11/14 23:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛情令人捉模不透，不少人傷透腦筋。一名網友好奇，為什麼女生會喜歡剛認識不久的男生？對身邊關係也很好的異性朋友，情感上卻激不起漣漪。貼文曝光，不少網友認為，「殘酷一點的說，很多男人的魅力來自女人的想像力」。

網友近日在Dcard發文，她發現身邊有很多的女性友人，都會喜歡上平時不太常接觸的男生，而且平時也根本不會聊天或約會，卻又能對他們產生愛慕情愫，但對於身邊平常關係就很好的異性朋友，就不會產生其他想法，讓原PO十分困惑，不懂為什麼女生都會愛上比較不熟的男生。

貼文曝光，引起許多網友討論，「越不認識越愛，越認識越想離開」、「因為『不熟』才有探知欲、因為『不熟』才有距離產生的美感」、「因為有空間可以美化幻想」、「熟悉以後缺點被看見了」、「就是因為沒興趣才會變成普通朋友啊」、「我完全不可能喜歡上很熟的，不熟的有神秘感特別吸引人」、「因為不熟的時候帶有濾鏡充滿幻想，但現實很骨感又醜陋，因為不了解而互相吸引，之後又會因為太了解而相斥，就像兩塊磁鐵一樣」。

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