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    屏東縣明天正常上班上課

    農友收網布，預防網室遭強風灌入而受破壞。（屏東縣政府提供）

    農友收網布，預防網室遭強風灌入而受破壞。（屏東縣政府提供）

    2024/11/14 21:09

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕颱風天兔持續接近台灣，屏東縣政府今晚（14日）9點宣布，依據中央氣象署預報資料顯示，屏東縣明天（15日）風力、雨量未達停班、停課標準。屏東縣政府宣布明日正常上班、正常上課。

    颱風持續逼近，屏東縣政府也呼籲農漁民加強防颱，隨時注意最新氣象資訊，海上作業漁船密切注意天氣動態，做好防範準備；若有農業災情顯現，應立刻依農業天然災害救助速報作業規定速報，彙整提報農業部協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。

    農業處提醒，農民可善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災前種植情形及災後受損照片提供公所彙整農作物災損情況。另外，低窪、易淹水蔬菜田，務必要強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類則是9分熟成就要採收，以免含水量過高而引發受損的災情；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

    漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失。畜牧業部分，請農民注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

    農友收網布，預防網室遭強風灌入而受破壞。（屏東縣政府提供）

    農友收網布，預防網室遭強風灌入而受破壞。（屏東縣政府提供）

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