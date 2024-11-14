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    參與全球碳市場 環境部擬與外交部成立國際碳權合作小組

    COP29進入第4天議程，環境部長彭啓明、高雄市長陳其邁今與現場參與的清大科法所教授范建得視訊連線。（記者陳嘉怡攝）

    COP29進入第4天議程，環境部長彭啓明、高雄市長陳其邁今與現場參與的清大科法所教授范建得視訊連線。（記者陳嘉怡攝）

    2024/11/14 20:37

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）11日起在亞塞拜然登場，有望通過巴黎協定第6.4條非國與國的全球碳市場規範。環境部長彭啟明今（14）天指出，未來將與外交部合作籌組國際碳權合作小組，幫助友邦開發綠能、讓台灣取得碳權，並創造更多國際合作機會。

    環境部今與高雄市長陳其邁、及人在亞國現場參與COP29的清大科法所教授范建得連線對談。范建得表示，巴黎協定第6.4條有望通過成為COP29亮點，預計明年上半年會處理細節，下半年試行啟動，台灣將有機會透過導入私部門資金進入全球碳市場。

    高雄市長陳其邁表示，高雄推動「碳主軸策略計畫」，利用公部門有效的種子基金，盼帶動私部門資金願意投入，加速自願減碳的速度。碳中和路徑最終路徑仍要透過碳權抵換，期待與友邦合作國際碳權合作計畫、加強國際資金挹注，強化綠色能源供應或氫能供應鏈建構，例如在邦交國建置水力發電，將綠氫輸送到高雄鋼鐵石化業，幫助高雄更進一步減碳。

    環境部長彭啓明認為，高雄是全台所有城市減碳最具體的，包含碳主軸、綠色金融科技，不過目前高雄排碳量也是全國最高，希望未來能密切合作加速減碳；並提到環境部目前已與外交部討論，未來擬籌組國際碳權合作小組，協助友邦發展綠能、讓台灣取得碳權，或與國際創造更多合作機會。

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