屏大與縣府攜手打造屏東短演講平台 4不同領域專家分享經驗

蘇家班掌中劇坊團長蘇佳宏（右一）、創鑫綠活科技執行長的陳麗萍（右三）、排灣族音樂人吳蒙惠（左二）、亞洲水泥公關經理蔡祐吉（左一）等人現身分享，左三為屏大副校長施百俊。（記者羅欣貞攝）

2024/11/14 20:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕打造專屬屏東的短演講平台，屏東縣政府與屏東大學合作，今天（14日）於屏東演藝廳實驗劇場舉行「ACTIONS x Pingtung」短講系列活動，邀請4位來自不同領域的專家，透過短演講分享經驗與見解，為屏東的永續發展注入新的靈感與實踐方向。

4位講者包括「蘇家班掌中劇坊」團長蘇佳宏，專注於透過創新布袋戲展演，將傳統藝術與現代創意融合；獲獎無數的無虞工作室負責人，也排灣族音樂人吳蒙惠（Vikung Ruljadeng），則分享在音樂創作和原住民民謠保存上的實踐，展示原住民音樂在當代的價值。

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曾任屏東縣客家事務處處長，現為創鑫綠活科技執行長的陳麗萍，則從產業ESG理念出發，闡述如何推動屏東農業轉型；亞洲水泥公關經理暨代理發言人蔡祐吉，分享在企業危機管理中的經驗，並強調永續發展對於企業應對風險的重要性。屏東大學副校長施百俊、屏東縣府文化處長吳明榮等人到場，向與會者說明平台建立的意義。

屏東大學副校長施百俊說，由屏東縣政府與國立屏東大學共同創辦的「ACTIONS x Pingtung」短演講平台，期盼透過民眾參與，不論年齡、性別、族群，職業，一起認識屏東的土地與環境永續，凝聚家鄉的認同與自信，同時藉由該平台分享、交流社會實踐相關見解、經驗、技術與資源，更期聚焦於屏東在地特色發展所需或未來願景，強化在地連結，吸引人才群聚，促進創新知識的運用與擴散，帶動地方成長動能，共同創造更加永續且充滿創新活力的未來。

屏東縣政府與屏東大學合作，今天在屏東演藝廳實驗劇場舉行「ACTIONS x Pingtung」短講系列活動。（記者羅欣貞攝）

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