年薪數百萬遭失明打擊 前IBM工程師憑按摩技術再創新人生

林志明參加職訓學習按摩技術，考取技術證照，在按摩店有穩定工作。（中彰投分署提供）

2024/11/14 20:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕53歲的林志明曾是IBM澳洲分公司的高級工程師，年收入數百萬，42歲時因隱性視網膜基因病變逐漸失明，歷經婚變，家中結束經營早餐店而失業，但他不放棄人生，勇敢參加職訓學習按摩技術，並考取技術證照，目前在按摩店工作，重啟第二人生。

林志明在澳洲的大學、研究所畢業，擔任IBM澳洲分公司高級工程師、在台灣也曾做過半導體美商公司主管，工作一片光明，卻因眼疾逐漸失明，無法再從事程式設計，回家幫忙父母經營早餐店，不料3年前面臨婚變，妻子帶子女離家，家中經營近40年的早餐店，也因父母年老結束營業，讓他人生再陷入幽谷，失志也失業在家。

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勞動部勞動力發展署表示，為協助身心障礙者就業，推動身心障礙者職業重建服務，職業訓練為其中一個環節，今年已協助逾7000名身障者參訓，中彰投分署除運用職務再設計輔助，鼓勵身心障礙者與民眾共同參加融合式訓練，每年也補助地方政府，為身障者量身辦理多元的職業訓練專班。

林志明說，當時非常沮喪，父母提醒，他曾在澳洲的聾啞學校當志工輔導學生，怎麼自己遇到問題卻想不開，讓他醒悟，告訴自己「一定要堅強，走出來！」重新面對人生。

林志明去年參加台灣盲人福利協進會與政府補助開辦的養生舒壓技能培訓班，學習經絡學、臨床常見症狀與實務應用等課程，透過792小時的技能培訓，他逐漸找到未來的方向，並考取丙級按摩技術士證。

林志明今年完成白內障手術後，經媒合到專業按摩院工作，充分展現所學的技能，工作積極，靠自己的雙手能月入3萬元以上，剛入行工作3個月已有不少忠實顧客，他強調，人的眼睛長在前面，要人往前看，所以他現在知足惜福，不回顧過去的豐功偉業，不讓父母失望，也成為孩子的楷模。

林志明專業按摩，開啟光明第二人生。（中彰投分署提供）

林志明專業按摩，開啟光明第二人生。（中彰投分署提供）

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