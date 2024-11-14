他買房3月竟無電可用！ 網曝：這幾種新屋別碰

網友分享第一次購屋經歷，從7月交屋到現在都還沒通電，造成他生活上很不便。示意圖。（資料照，記者徐義平攝）

2024/11/14 21:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕買新屋也要檢查屋況，並留意與建商的合約內容，以免日後衍生糾紛。近日某網友分享第一次購屋經歷，稱從7月交屋到現在都還沒通電，造成生活上很不方便。文章曝光後，有網友指出「戶數少的又是沒有名的建商儘量別碰」。

近日一名網友在爆料公社發文說，自己第一次購屋並在7月交屋，當時建商承諾會在7月22日至23日之間通電，然而直到現在仍無電可用。建商解釋無法通電的原因是鄰居不同意線路經過，並不斷請住戶「共體時艱」，但這樣的回應讓原PO認為，處理問題上缺乏誠意。

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接著原PO抱怨，交屋後他便開始負擔管理費、網路費等費用，卻無法正常使用電。另外讓他更不滿的是，詢問建商要如何解決洗澡的問題，建商竟「請他們回舊家洗澡，再回新家」。讓原PO忍不住怒轟「我以為配合不要煮飯就很厲害了，現在要配合回舊家洗澡再回新家睡覺，有舊家為什麼變成建商的退路」？

文章曝光後，網友紛紛留言「這種戶數少的還是別碰吧，尤其是沒有名的建商，改天換電梯大樓，1戶十來萬」、「長知識了」、「現在就是在炒地皮」。另外也有網友詢問建商名稱，希望避開類似的情況，但原PO僅透露該建案位於高雄橋頭，並且皆已經完售。

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