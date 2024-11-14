為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    他買房3月竟無電可用！ 網曝：這幾種新屋別碰

    網友分享第一次購屋經歷，從7月交屋到現在都還沒通電，造成他生活上很不便。示意圖。（資料照，記者徐義平攝）

    網友分享第一次購屋經歷，從7月交屋到現在都還沒通電，造成他生活上很不便。示意圖。（資料照，記者徐義平攝）

    2024/11/14 21:32

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕買新屋也要檢查屋況，並留意與建商的合約內容，以免日後衍生糾紛。近日某網友分享第一次購屋經歷，稱從7月交屋到現在都還沒通電，造成生活上很不方便。文章曝光後，有網友指出「戶數少的又是沒有名的建商儘量別碰」。

    近日一名網友在爆料公社發文說，自己第一次購屋並在7月交屋，當時建商承諾會在7月22日至23日之間通電，然而直到現在仍無電可用。建商解釋無法通電的原因是鄰居不同意線路經過，並不斷請住戶「共體時艱」，但這樣的回應讓原PO認為，處理問題上缺乏誠意。

    接著原PO抱怨，交屋後他便開始負擔管理費、網路費等費用，卻無法正常使用電。另外讓他更不滿的是，詢問建商要如何解決洗澡的問題，建商竟「請他們回舊家洗澡，再回新家」。讓原PO忍不住怒轟「我以為配合不要煮飯就很厲害了，現在要配合回舊家洗澡再回新家睡覺，有舊家為什麼變成建商的退路」？

    文章曝光後，網友紛紛留言「這種戶數少的還是別碰吧，尤其是沒有名的建商，改天換電梯大樓，1戶十來萬」、「長知識了」、「現在就是在炒地皮」。另外也有網友詢問建商名稱，希望避開類似的情況，但原PO僅透露該建案位於高雄橋頭，並且皆已經完售。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播