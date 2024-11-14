每週上2節課領8萬是「薪水小偷」？ 南教產工會槓上議員蔡育輝

台南市教育產業工會赴南市議會拜會各黨團，質疑蔡育輝誤導視聽，恣意打壓工會。 （記者蔡文居攝）

2024/11/14 16:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡育輝指控教師工會幹部每週只上2~4節課，卻月領8萬多元是「薪水小偷」，在議會提案「工會幹部不得減授課拿會務假」，獲過半數議員連署。該提案引起台南市產業總工會、台南市教育產業工會反彈，質疑蔡育輝誤導視聽，恣意打壓工會，嚴重影響南市教育的正向發展。

南市產總及南教產工會南理事長陳葦芸、創會理事長許又仁今天赴南市議會發表聲明，並拜會南市議會3黨黨團推動簽訂教師團體協約， 強調工會會務假是法定權利。

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南教產表示，蔡育輝的意圖一旦落實，南市將成為全台第一個因立法機關打壓工會活動，而觸犯工會法第35條構成「雇主不當勞動行為」的縣市。蔡育輝長期擔任職業工會重要幹部，不會不知道工會經營的困難，這樣恣意打壓工會活動令人費解。

陳葦芸痛批蔡育輝指控「薪水小偷」的說法，指他們工會幹部出身教育現場，深知教育問題何在，會員有將近9000人，日常要招募會員、瞭解會員問題，但不能影響教師授課，工會幹部只能早晚一校一校的與會員溝通，南市有公私私學校500多校，走訪學校教師不需要時間？要協助教育局推動教育政策，也要監督，辦理這些會務，難道不需要時間？今天站出來，向社會和議會釐清對會務假問題的誤解，並推動與各校簽訂團體協約，讓教育現場的勞動關係正向發展。

許又仁則批評蔡育輝不僅曲解監察院的糾正意旨，而且也違背他先前不反對教師工會自主管理的承諾。

蔡育輝則表示，他曾任各種工會幹部，才了解這些幹部老師作為，老師應該利用上課之餘，才去參加工會，為遏止教師工會幹部薪水小偷的惡風，他特別提案已獲35位跨黨派議員的連署，就算要請會務假，需事先審核事後查核，才能准假。他也將告發相關教師工會幹部，讓司法檢視他們是不是「薪水小偷」。

南市議會蔡育輝表示，他提案「工會幹部不得減授課拿會務假」已獲35位跨黨派議員的連署。（記者蔡文居攝）

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