台南胡麻第3次受災現金救助 11/14起申請、每公頃3萬元

台南西港、佳里胡麻受災慘重，台南胡麻列入農業天然災害現金救助地區。（記者楊金城攝）

2024/11/14 16:19

〔記者楊金城／台南報導〕康芮颱風再次重創台南胡麻，台南胡麻第三次獲農業部公告天然災害現金救助，今天（14日）起至27日由公所受理申請救助，每公頃救助3萬元。

依農業天然災害救助辦法，前已獲救助的農民不能再申請。

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胡麻成為台南單一作物3度災損現金救助，破了紀錄，劉姓農民說，9月豪雨、10月山陀兒、康芮颱風連續重創台南胡麻，農民災損慘重，救助「紀錄」不光彩。

台南胡麻種植面積約1198公頃，是全國最大的國產胡麻產區，又以西港、善化、安定及佳里等4區栽種面積最多，3度受災後，西港胡麻估約剩2成，佳里3成。

佳里區胡麻栽種面積約110公頃，每年8-9月初白露前後種植，每分地產量約250至300台斤，其中農會契作30公頃。劉姓農友種植2分地的胡麻，今年受風災、雨災影響，收成慘不忍睹，去年收成約580台斤，今年預估只剩120至130台斤。

由於胡麻銳減，造成價格上揚，西港農會、佳里農會契作收購價格從每台斤140元上漲到160元，市價則已漲至每台斤220元，盤商有錢也不一定買到貨。部份農民復耕栽種第三次，期待收成，那料到又遇到「天兔」颱風。

佳里農會總幹事楊豐賓表示，大約在國曆新年期間即可了解第三期收成狀況，如收成好，胡麻市場價格應會回歸正常。

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