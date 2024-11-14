人在排雲也要撤！玉山園區防颱 急撤205山友

玉山園區因應天兔颱風海警公告禁止登山，急撤205名山友，有部分山友還在排雲山莊尚未出發登頂，也必須配合撤退下山。（圖由玉管處提供）

2024/11/14 16:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕天兔颱風來襲，玉山國家公園管理處在海上警報發布後，於清晨5點半宣布禁止登山活動，就連人已經在玉山排雲山莊的山友，也有近10人還未出發登頂就被勸導下山，玉管處表示，園區計有205名山友，預計今傍晚前就會撤光，不會有人滯留山區。

玉管處指出，近日持續關注天兔颱風動態，早在昨晚（13日）就提前向玉山主群峰線的山友預告，颱風海警可能在清晨發布，一旦發布就會公告禁止入山，若要登頂玉山，住在排雲山莊的山友就必須提前上山，今排雲山友多數凌晨就出發，但早上仍有近10人在海警發布後出發被勸下山。

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另外，針對住在圓峰山屋要攀登玉山後四峰的山友，昨晚也已預告宣導，考量清晨海警發布後就不能登山，因此山友均遵守相關規範，今白天就陸續下撤，未有山友前往後四峰。

玉管處表示，統計今在園區有205山友，除有5人已經下山，其餘200人正在下山，預計傍晚就會撤光山友，由於園區長程路線本月12日才開放入山，山友評估颱風逼近皆未有長程隊伍進入，因此不會有山友滯留。

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