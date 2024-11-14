芒花季來了！九份山城化身銀白仙境 三大賞芒秘境公開

九份山城化身銀白仙境，芒草花穗搭配層疊山巒令人驚艷。（新北市觀旅局提供）

2024/11/14 16:23

〔記者陳奕劭／新北報導〕秋天是芒花盛開的季節，新北市瑞芳九份地區12月開滿銀白色芒花，山城被銀白點綴，增添秋季限定的浪漫氛圍。新北市觀光旅遊局推薦幾處九份山城賞芒景點，方便遊客欣賞秋日療癒山海。旅遊資訊可關注新北市觀光旅遊網或臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢。

觀旅局介紹，位於九份老街周圍的基隆山步道是賞芒的熱門景點，步道口步行約40至50分鐘可抵達山頂，沿途被五節芒花簇擁，山頂開闊視野更飽覽東北角海岸景致。

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報時山步道僅有166公尺，單程步行約10分鐘，可輕鬆欣賞美麗芒花。報時山因日治時期設有礦區報時器而得名，沿途芒花隨風搖曳，盡頭觀景台是絕佳賞景處，可眺望水湳洞、陰陽海、基隆山等著名景點。

觀旅局表示，102縣道「不厭亭」是攝影愛好者不可錯過的觀景台，「不厭亭」的視野開闊，飽覽周邊山脈與102縣道，陽光照射粉白交錯芒花場景，攝影師與遊客都爭相捕捉季節限定畫面。

市府觀旅局長楊宗珉表示，秋高氣爽時節，推薦安排九份山城小旅行，體驗老街風華與自然風景。建議遊客先遊覽基隆山步道，沿途欣賞山巒與海景，再到不厭亭拍攝芒花與公路的景色。若時間允許，可繼續前往報時山步道，於觀景台眺望壯麗景觀，最後到金瓜石與水湳洞探索歷史文化景點，完整體驗九份山城魅力。

走在被芒花簇擁報時山步道，還能輕鬆眺望海景。（新北市觀旅局提供）

基隆山步道沿線滿布五節芒，蒼茫氣象令人讚嘆。（新北市觀旅局提供）

報時山步道單程步行只要10分鐘，可輕鬆欣賞美麗芒花。（新北市觀旅局提供）

登上不厭亭瞭望山路兩側搖曳芒花，怎麼拍都美。（新北市觀旅局提供）

登上基隆山山頂，景色開闊並可飽覽海岸景緻。（新北市觀旅局提供）

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