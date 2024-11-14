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    全國首例！花蓮瀕危狐蝠「蝠寶」展翼重返自然 救援野放成功

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例。（花蓮分署提供）

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例。（花蓮分署提供）

    2024/11/14 16:25

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣狐蝠被列為一級瀕危的野生保育類動物，為台灣本土「四大神獸」之一，今年4月有民眾在花蓮拾獲一隻台灣狐蝠幼蝠，經林業及自然保育署花蓮分署、東部野生動物救傷中心野灣團隊近半年照養下，日前取名「蝠寶」後完成野放，並經兩日追蹤，確認其在市區穩定生活中，為首例建立成功照養野放經驗。

    根據學者調查，台灣狐蝠除在龜山島及綠島有少量族群，本島僅在花蓮市有約50隻左右，全台推估僅200隻，被列為極度瀕絕的一級保育類野生動物，與石虎、黑熊、水獺並列為台灣的「四大神獸」。

    今年4月20日晚間，荒野保護協會花蓮分會志工在花蓮文創園區附近發現一隻幼蝠，擔心遭到流浪犬貓攻擊，緊急救援，隔天交由台灣狐蝠監測志工隊長鍾秀綢並通報林業暨自然保育署花蓮分署處理。

    花蓮分署初步檢查是隻小公蝠，體重僅80克，才約2周大，取名「蝠寶」，送往台東縣池上鄉的東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會）安置。

    花蓮分署指出，台灣過去沒有幼蝠照養後野放案例，這段期間與野灣團隊、台灣蝙蝠學會及國立台北大學教授陳湘繁教授就野訓準備、野放方式做了很多討論，也向日本專家請益，制定「蝠寶」照養及野放計畫。

    半年來，花蓮分署新城、南華兩個工作站定期採取野果送到野灣，讓狐蝠野放後能取食在地食物，又考量棲地，規畫在市區內食源植物充足的地點設置軟野放籠舍。「蝠寶」已長成307公克重的成年個體，兩周前回到花蓮入住，逐步適應環境也練習長距離飛行，本月12日晚間8時多，蝠寶展翼飛離籠舍。

    花蓮分署指出，透過無線電訊號、衛星定位，連續兩天追蹤到蝠寶，確認牠在花蓮市區安全生活，將再追蹤一段時間，這是台灣首次照養幼蝠並野放的案例，可作為未來參考；花蓮分署下月1日起將推出「蝠寶」布偶販售。

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例。（花蓮分署提供）

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例。（花蓮分署提供）

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例。（花蓮分署提供）

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例。（花蓮分署提供）

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例。（花蓮分署提供）

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例。（花蓮分署提供）

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例。（花蓮分署提供）

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例。（花蓮分署提供）

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例，並推出蝠寶的娃娃作為紀念。（花蓮分署提供）

    花蓮發現一級瀕危的野生保育類動物台灣狐蝠的寶寶，經過林業署花蓮分署及野灣團隊照料半年多，近日取名為「蝠寶」野放，成台灣首例，並推出蝠寶的娃娃作為紀念。（花蓮分署提供）

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