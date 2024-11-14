嘉義縣南新國小智慧學習成標竿 前進教育科技展示範教學

嘉義縣太保市南新國小蘇育萱在臺灣教育科技展進行智慧課堂教學演示。（南新國小提供）

2024/11/14 15:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕全國規模最大的「臺灣教育科技展」今天起在臺北世貿一館開展，今年展覽主題為「擁抱AI，共學每一課」，嘉義縣太保市南新國小長期推動科技教育，學校老師蘇育萱今天受邀帶著四年七班學生到臺灣教育科技展進行智慧課堂教學演示，展現與傳統數學教學不同的風貌。

今年臺灣教育科技展結合「生生用平板」、「AI教育」、「雙語教育」三大教育趨勢議題，匯集與主題相關的數位內容軟體、硬體、整合應用等單位，展示國內、外教育科技導入校園的價值與成果。

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南新國小校長莊政道說，教育部推動「班班有網路，生生用平板」政策，推出5G智慧學習學校推動計畫，南新國小是嘉義縣唯一5G智慧學習標竿學校，師生使用各種載具進行教學及學習，透過小筆電、平板和充電車等進行數位學習；資訊組長洪旭典說，今年再增加4個班級參與THSD計畫，增加104部載具，讓師生數位學習的風氣繼續維持。

莊政道說，藝才班老師葉淑茹投入數位學習，去年受邀在臺灣教育科技展擔任智慧學堂講師，今年蘇育萱老師進行錢幣課程的PBL教案設計執行，讓到校輔導的國立高雄科技大學教授林祖強驚豔，因此受到教育部精進數位學習輔導計畫南區辦公室（高師大）邀請，今天在智慧學習教室進行課堂教學觀摩。

葉淑茹說，透過數位學習應用，看見班上學生明顯進步，也會持續精進教學；蘇育萱說，實施數位學習教學過程中，學生專注度更好，學習效果也顯著，能到臺灣教育科技展進行智慧學堂示範教學，是個人教學生涯重要的經驗。

南新國小學生熟悉使用各種載具進行學習。（南新國小提供）

南新國小師生參與臺灣教育科技展。（南新國小提供）

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