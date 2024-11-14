中油後勁宿舍區工業用電轉民生用電 李柏毅：月底前完成問卷調查

中油後勁宿舍區1157戶採工業用電計價，引發居民抱怨。（記者葛祐豪攝）

2024/11/14 15:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中油後勁宿舍區1157戶採工業用電計價，引發居民抱怨；民進黨立委李柏毅表示，宿舍區轉為民生用電計價已有初步共識，本月底前將先完成問卷調查，讓中油有所依據。

早年工業電價比住宅用電便宜，中油於2004年向台電申請高壓一戶11.4kV（仟伏）供電，將宏毅、宏榮里的後勁宿舍區1157戶規劃為工業用電，共用一個電號；但近年經過三次工業用電調漲與台電電費累進制度下，居民反而必須承擔最高級距的電價。

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後勁勞宅自救會批說，電費由2020年7月起，調漲15%，2023年4月再漲17%，由於居民多為70歲以上的老中油人及眷屬，不少人冬天不敢開電暖氣。

立委李柏毅召開「中油宿舍區安裝電表協調會」，邀集中油、台電、經發局、楠梓區公所，針對「是否同意改由台電直接低壓供電（民生用電）」，進行公辦問卷調查，預計11月底完成，了解居民意願，也讓中油有所依據。

李柏毅表示，未來若要設立獨立電表，目前仍在評估是以電桿架空形式或挖地埋線，待後續會議提出相關方案；由於中油宿舍區正進行日照中心等建設，解決用電費用議題大家都很關注。

協調會上，李柏毅也向高市府、中油提出「市府維管宿舍區既有道路」的建議，獲得高市府正面回應，經發局再次表達承接意願，希望用公共建設的角度，顧及宿舍區實際需求，解決長久以來公設用電費用問題。

對此，台電表示，若改為每戶計算的民生用電，必須改線路、申請電表，經費龐大，由於住戶多不願分擔此費用，與中油無共識，一直無法解決；中油則強調，後續將配合公正第三機構協調，研訂合法、合理解決之道。

民進黨立委李柏毅召開「中油宿舍區安裝電表協調會」。（李柏毅提供）

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