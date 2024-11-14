消基會檢驗香菜 幾乎全數農藥超標

消基會公布市售香菜檢驗結果。（記者林志怡攝）

2024/11/14 15:06

〔記者林志怡／台北報導〕消基會今日公布市售香菜檢驗結果，12件樣品中，僅有1件沒有農藥殘留，且基金會呼籲，食藥署應採用「風險係數」，讓消費者更直觀的判斷產品風險．對此食藥署回應，已提供資訊予所轄衛生局調查，後續也將持續針對香菜加強抽驗。

消基會檢驗長凌永健說明，消基會於今年5月、在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6都傳統市場購買香菜，總計收集12件樣品，經農藥殘留檢驗後發現，僅有1件沒有農藥殘留。

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此外，凌永健說，檢出農藥殘留的樣品中，10件不合使用規定、7件檢出不得檢出的農藥，6件同時檢出不合使用規定及不得檢出的農藥，其中包括具有神經毒性、已在今年4月禁止使用的殺蟲劑「陶斯松」，且有2項樣品檢出歐盟已經禁用的農藥「益達胺」。

消基會董事長鄧唯中指出，這次消基會送驗香菜樣品發現、農藥違規使用比例相當高，呼籲政府強力監督、業者務必配合政策，也希望未來政府單位公布檢驗結果時，可引入「風險係數」概念、作為消費者選購時有更直觀的判斷依據，希望經濟部、食藥署參考。

鄧唯中也呼籲，希望食藥署針對問題品項，增加取樣範圍與檢測頻率，並與農糧署合作，從店家往回追溯食品履歷，找到生產者並提供輔導，不至於使用到不得使用或不適用的農藥。

凌永健進一步解釋，部分國家近年來對污染物與毒物，採用「風險係數」對消費者示警相關風險，有列管、合法可用的農藥，可從「實際測得的濃度除以法規規定可用濃度」得到風險係數，不得使用或未規定容許量的農藥則以法規中最低可接受濃度為分母，若有多種農藥檢出，則彼此相加、得到最終數值。

凌永健說，風險係數越高、代表潛在風險越高，這次的12項樣品中，未檢出農藥的樣品風險係數為0，有3項的風險係數達60至80，建議食藥署未來公布產品檢驗結果時，可以不只限於「合格」或「不合格」，可透過風險係數、讓消費者更直觀的判斷。

衛福部食藥署副署長林金富則回應，針對案內11件芫荽疑似農藥殘留不符規定，食藥署已提供資訊予所轄衛生局調查，若不符規定將依法處辦並溯源移送農政單位源頭管理，且香菜是食藥署市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫的指定加強監測品項，將持續加強抽驗。

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