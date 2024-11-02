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    禽流感席捲彰化！急撲殺1478隻鵝

    彰化縣北斗鎮一處種鵝場傳出禽流感疫情，1478隻種鵝已被撲殺。 （圖縣府提供）

    彰化縣北斗鎮一處種鵝場傳出禽流感疫情，1478隻種鵝已被撲殺。 （圖縣府提供）

    2024/11/02 17:59

    〔記者張聰秋／彰化報導〕變天了，禽流感發威，彰化1478隻種鵝中鏢！彰化縣北斗鎮一處種鵝場近日發生異常死亡，飼主10月29日場主通報動物防疫所，防疫所立即到場採樣檢驗，10月31日確認感染新型H5N1禽流感病毒，昨天（11月1日）已完成清場消毒及撲殺工作。

    冬季為禽流感好發的季節，因氣溫下降，加上溫差變化大，很容易導致家禽免疫力下降而罹病，日本、韓國等國，最近已相繼爆發野鳥感染禽流感，正值冬候鳥來台，病毒風險增加。

    彰化縣動物防疫所呼籲養禽業者加強管理，保持環境保溫、通風，減少禽隻緊迫，採統一進出管理，並落實防鳥措施及人車門禁管制，確保生物安全，防止疫情擴散。動防所強調，如果被查出有不符前開防治措施者，依規定最高可罰15萬元並限期改善，且被撲殺的家禽，依規定將無法獲得補償。

    何種情況業主就要即時通報？彰化縣動防所表示，平飼飼養的養禽場，連續兩天每天死亡率超過0.4%（每1000隻死亡超過4隻）；籠飼或白肉雞場的養禽場，連續兩天每天死亡率超過0.2%（每1000隻死亡超過2隻）；或是飲水量、食量或產蛋率下降超過5%，還是家禽出現顏面腫脹、落翅、紅腳等異常，都符合即時向公所或動防所通報的規定，未依規定通報者，輕者5萬元罰款重者100萬元。

    彰化縣動物防疫所針對傳出禽流感的種鵝場完成消毒及撲殺工作。（圖縣府提供）

    彰化縣動物防疫所針對傳出禽流感的種鵝場完成消毒及撲殺工作。（圖縣府提供）

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