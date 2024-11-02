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勘查宜蘭農損 賴清德︰全縣全品項現金救助

宜蘭員山鄉及礁溪鄉，金柑種植面積約192公頃，受康芮颱風影響，造成落裂果、枝條折損等災情，評估減產4至5成。 （記者王峻祺攝）

宜蘭員山鄉及礁溪鄉，金柑種植面積約192公頃，受康芮颱風影響，造成落裂果、枝條折損等災情，評估減產4至5成。 （記者王峻祺攝）

2024/11/02 14:48

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕康芮颱風造成宜蘭首波農損統計1629萬餘元，總統賴清德今天勘查宜蘭銀柳、金柑等作物災情，因損失慘重，宣布宜蘭農產業全品項均可辦理天然災害現金救助，並責成農業部研究未來全國各作物補助金額，應該與時俱進調整。

賴清德說，颱風自花東登陸，宜蘭雨水相對較多，因此特地到宜蘭勘災，農業部為關心農民，不斷精進天災救助作為，從寬、從速進行調整，包括宣布宜蘭全品項現金救助。

他說，從速部分則需要宜蘭縣府及鄉鎮公所協助，對於農民提出申請後盡速受理，縣府接到案件再盡快送到中央就能撥款，農業部也建立勘災平台，未來會利用更進步的科技方法，隨時掌握災情並縮短案件申請時間。

賴清德舉例，宜蘭金柑每公頃現金救助8萬元，以農民種植7分地，平均每年收成20多萬元，但受這次風災影響損失慘重，僅能賣近2萬元，雖然政府啟動現金救助，但只是原有收成的4分之1，目前作物救助金額久未調整，希望農業部著手研究「從優部分」，未來金額應該要跟著調整，這樣對農民才是真正的幫助。

宜蘭縣府初步統計，全縣農作物被害面積124.89公頃、損害率約53％，損失金額1629萬6000元，受害作物包含銀柳、青蒜（含苗）、青蔥、茶、大豆、柑橘類等品項，因作物易有遲發性傷害，加上部分路段還在搶通，農損尚無法估算，預計農作物受害面積還會持續增加。

農糧署表示，全國金柑收穫面積218公頃，主要產區為宜蘭員山鄉及礁溪鄉，面積約192公頃，受康芮颱風影響，造成落裂果、枝條折損等災情，評估減產4至5成。

農糧署指出，天災救助部分預計公告宜蘭縣農產業全品項，均可辦理天然災害現金救助與低利貸款，並可向當地農會申請有機質肥料補助，同時啟動災後復原輔導服務團，協助農友復耕及病蟲害用藥輔導。

針對現金救助申請，申請救助日數改為10個工作日，必要時可延長，並只要用農業部開發的APP相片為證，可予採認，免現勘，縮短過去繁雜的申請程序及時間。高姓農友說，宜蘭作物災損嚴重，感謝總統關心，從寬、從速及從優認定很重要，尤其作物救助金額制定年代已久，未來若能跟上時代物資波動調整，將是農民一大福音。

總統賴清德今天到宜蘭勘查銀柳、金柑等作物災情，現場聽取農政單位簡報。（記者王峻祺攝）

總統賴清德今天到宜蘭勘查銀柳、金柑等作物災情，現場聽取農政單位簡報。（記者王峻祺攝）

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