強化板橋救災救護量能 新北消防局「起家厝」重建動土

1986年興建的新北市消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍拆除重建，侯友宜等人今日參加動土典禮。（記者黃子暘攝）

2024/11/02 12:51

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區55萬餘人口，高樓林立，救災救護作業型態也隨之變化，新北市消防局為提升板橋救災救護能量，將1986年興建的第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍拆除重建，在中央前瞻預算補助下，將興建地上6層、地下2層的消防基地。市長侯友宜今（2）日參加動土典禮並表示，感謝中央與地方各單位、民代通力合作，促成這棟智慧化的消防分隊廳舍動工。

侯友宜說，消防局平均一年收到近80萬通119報案電話、救災救護出勤22萬次，約2.8秒就有一趟勤務，希望新廳舍建置可以讓消防弟兄透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務；此外，颱風「康芮」造成路樹倒塌、電線及招牌掉落等，也都有賴里長及消防同仁第一時間處理，颱風災後復原工作持續進行，盼使新北市運作儘快恢復正常，他責成相關單位在下週一上班前將新北市容恢復。

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消防局長陳崇岳說，板橋區都市化發展，人口數量增加之餘建築物也逐漸高層化，原廳舍建於1986年，是局本部的「起家厝」，現在空間已不敷勤務車輛、救災設備及消防人員備勤使用，因此規劃重建總樓地板面積約2261坪的新廳舍，除了容納大型現代化的救災車輛外，同時也規劃建置智能消防服務台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓消防人員可提早20秒出勤，也提供更舒適的備勤環境。

陳崇岳指出，新建廳舍是符合生態、節能、減碳、低汙染的綠建築，為使重大災害後仍能維持使用功能，除增加耐震強度外，也可連續72小時不間斷給水及送電，提升整體防災功能。

消防局補充，侯友宜任內已完成9處消防廳舍，啟用萬里、石門、大埔、國光、中和、坪林、鳳鳴、頂埔分隊及第五大隊暨車輛保養中心，另包含今日動土的莒光分隊外，尚有貢寮、雙溪、泰山、汐止及淡海分隊5處興建中，及北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心規劃中。

1986年興建的新北市消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍拆除重建，侯友宜等人今日參加動土典禮。（記者黃子暘攝）

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