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    飛馬牌特調咖哩粉染蘇丹紅 賣到桃園60盒早已銷售一空

    市府衛生局稽查人員至買場抽查染蘇丹紅的咖哩粉是否上架。（衛生局提供）

    市府衛生局稽查人員至買場抽查染蘇丹紅的咖哩粉是否上架。（衛生局提供）

    2024/11/02 12:37

    〔記者謝武雄／桃園報導〕新北市衛生局日前抽驗濟生公司出產「飛馬牌特調咖哩粉」（600公克，有效日期2026年5月6日），檢出蘇丹紅（蘇丹色素1號），此批產品已販賣至全省9縣市，市府衛生局10月30日接獲通知位於桃園區的「全國食材廣場-桃園大有門市」共進貨60盒，昨派員前往稽查，確認該賣場無該公司出產咖哩粉產品，賣場已張貼退貨公告，衛生局也要求業者主動聯絡已購買會員，進行產品回收。

    「全國食材廣場-桃園大有門市」是於今年5月與6月間，共進貨案內咖哩粉60盒，只是稽查人員在賣場內並沒有發現該批產品，連該公司生產的咖哩粉產品都找不到。

    另外，衛生局於第一時間也查詢校園午餐食材登錄平台，確認市內國中小學未使用該品牌產品，僅發現一所幼兒園曾使用濟生公司生產的另一款產品，雖非涉案產品，但仍建議該幼兒園暫停使用該產品，待檢驗結果出爐後再行使用。

    另衛生局調閱桃園市「桃食安心資訊平台」資料，市內業者使用咖哩粉類產品共370件，發現有2家使用該廠牌咖哩粉產品，其中1家使用並非同批號咖哩粉，另1家尚待業者確認中。

    衛生局表示，已啟動擴大查驗計畫，針對市售咖哩粉、辣椒粉等辛香料產品進行抽驗，至各賣場、超市、餐飲店家、食品製造廠及網購通路共稽查16家業者，抽驗58件市售咖哩粉等辛香料產品。衛生局表示，倘若檢出蘇丹色素，將依據《食品安全衛生管理法》第15條第1項第10款辦理，嚴格執法保障市民食安。

    衛生局提醒消費者，如有購買該批號產品，可持發票及產品至原購買店家辦理退貨，若有任何消費問題或爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線向桃園市衛生局或消費者服務中心申訴。

    市府衛生局稽查人員至買場抽查染蘇丹紅的咖哩粉是否上架。（衛生局提供）

    市府衛生局稽查人員至買場抽查染蘇丹紅的咖哩粉是否上架。（衛生局提供）

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