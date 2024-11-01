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    檢出蘇丹紅！ 高雄下架「飛馬牌特調咖哩粉」599盒

    飛馬牌特調咖哩粉遭檢出蘇丹紅，高市稽查業者已下架回收599盒。（高雄市衛生局提供）

    飛馬牌特調咖哩粉遭檢出蘇丹紅，高市稽查業者已下架回收599盒。（高雄市衛生局提供）

    2024/11/01 18:19

    〔記者許麗娟／高雄報導〕濟生公司生產的「飛馬牌特調咖哩粉」遭檢出含蘇丹色素1號，流入高雄在內的9縣市，高雄市衛生局稽查2家下游業者進貨1951盒（1170.6公斤），已全數下架回收599盒（359.4公斤），另有675盒（405公斤）販售至屏東縣、台南市、嘉義縣、台中市，已通知外縣市衛生局下架回收，其餘677盒恐已被消費者吃下肚。

    高雄市衛生局指出，新北市衛生局抽驗「飛馬牌特調咖哩粉-600g/盒」（製造日期：2024.05.07；有效日期2026.05.06D），檢出蘇丹色素1號，生產廠商的濟生股份有限公司總公司位於台北市，台北市衛生局基於源頭管理稽查下游發現流向高雄市等9縣市。

    高雄市衛生局經查飛馬牌特調咖哩粉販售至高雄市2家業者共1951盒（1170.6公斤），至今（1日）下架回收599盒（359.4公斤），其中合懋食品商行進貨15盒（9公斤）、下架回收6盒（3.6公斤），騰鑫興公司進貨1936盒（1161.6公斤），高市銷售量為1261盒（756.6公斤）、下架回收593盒（355.8公斤）；另販售屏東縣、台南市、嘉義縣、台中市共675盒（405公斤），已通知外縣市衛生局下架回收。消費者若有購買此產品者，可持發票或產品向原購買商提出退換貨。

    飛馬牌特調咖哩粉遭檢出蘇丹紅，高市稽查業者已下架回收599盒。（高雄市衛生局提供）

    飛馬牌特調咖哩粉遭檢出蘇丹紅，高市稽查業者已下架回收599盒。（高雄市衛生局提供）

    飛馬牌特調咖哩粉遭檢出蘇丹紅，高市稽查業者已下架回收599盒。（高雄市衛生局提供）

    飛馬牌特調咖哩粉遭檢出蘇丹紅，高市稽查業者已下架回收599盒。（高雄市衛生局提供）

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