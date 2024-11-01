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    康芮攪局！台南秘境「哈赫拿爾森林」延至11/11開放

    受康芮10級以上強陣風影響，哈赫拿爾森林公園延後11/11開放。（台南市政府提供）

    受康芮10級以上強陣風影響，哈赫拿爾森林公園延後11/11開放。（台南市政府提供）

    2024/11/01 18:14

    〔記者王姝琇／台南報導〕受康芮颱風影響，原訂4日開放的台南竹溪哈赫拿爾森林公園，因部分既有樹木及竹林斷折，已影響步道設施，經評估需一週時間修繕，副市長趙卿惠今率市府團隊前往勘查受損情況，為維護參觀民眾良好體驗及安全考量，公園預計延至11月11日開放。

    水利局說明，市府團隊延續竹溪前期營造成果辦理「竹溪水岸改善及環境營造」規劃設計及後續工程，響應「臺南400」城市展望。因本工程核心目標為保全原有生態系統，比鄰河道溪谷，採用自然解方推動水利工程，減少混凝土等硬鋪面，保留周邊天然植被，是自然度高的場域，較易受自然天災影響，為盡早恢復公園設施，市府相關單位已投入人力進行修繕工作。

    趙卿惠補充，台南市區難得保留下珍貴的大片自然林，歡迎大家來到這裡「深呼吸」探索這座森林秘境；而為提供市民更良好的遊園體驗，市府近日將於園區內各處全區導覽圖牌補充導覽動線指引，讓到訪民眾能更清楚掌握園區景點連結性，期許竹溪哈赫拿爾森林園區開放後，能達到尊重友善森林生態的目標，並使市民能享受到竹溪森林園區整體施作成果。

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