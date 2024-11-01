又見蘇丹紅！台南7食品原料商 下架回收125.4公斤

南市7家食品原料商販售含蘇丹紅批次咖哩粉產品，衛生局命業者下架回收並追蹤流向。（台南市政府提供）

2024/11/01 18:04

〔記者王姝琇／台南報導〕有致癌疑慮的蘇丹色素，上半年在台灣掀起食安風波，北市衛生局近日又查獲，濟生公司斗六廠生產的「特調咖哩粉」檢出「蘇丹色素1號」。台南市7家食品原料商曾進貨該批次，衛生局今日會同消保官前往調查該批產品流向，總計下架回收125.4公斤。

衛生局指出，接獲台北市衛生局通知濟生股份有限公司斗六廠生產「特調咖哩粉（效期：2026.05.06）」結果檢出「蘇丹色素1號」（標準：不得檢出），及高雄市衛生局通知該市通路商販售至台南市通路商，台南市計有7家食品原料商曾進貨該批次，於今日會同消保官前往調查該批產品流向。

請繼續往下閱讀...

衛生局命業者盡速通知下游業者回收，包括「名响商行」進貨750盒，下架回收118盒（70.8公斤）；「銘勝企業有限公司」進貨30盒，下架回收30盒（18公斤）；「開南食品有限公司」2門市進貨118盒，下架回收11盒（6.6公斤）；「大家國際公司」進貨35盒，下架回收26盒（15.6公斤）；「豪星商行」進貨60盒，已無案內產品；「長贏商行」進貨34盒，下架回收19盒（總計11.4公斤）；「宗泰行」進貨34盒，下架回收5盒（總計3公斤）。共計125.4公斤。

衛生局呼籲，輸入業者務必落實自主管理，自國外輸入辣椒粉相關產品，應將蘇丹色素列入驗收標準，請國外廠商提供檢驗報告，並於輸入後自主檢驗，確認符合規定後再販賣或製造加工。另食品業者應配合衛生局查核，並提供詳實資訊及相關資料，如拒絕提供或提供不實資料，將依違反食安法第47條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法