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    一夜覆沒！台南海上蚵棚5600棚沖毀 損失2.6億

    台南外海的蚵棚被海浪沖毀約5600棚，損失粗估就高達2.6億元。（南市漁港所提供）

    台南外海的蚵棚被海浪沖毀約5600棚，損失粗估就高達2.6億元。（南市漁港所提供）

    2024/11/01 17:31

    〔記者楊金城／台南報導〕「康芮」颱風造成台南市農業災損，今天（1日）彙整農損2億7540萬多元，其中安南區、安平區、南區外海的蚵棚一夜之間被海浪沖毀約5600棚，損失粗估就高達2.6億元。

    台南市農業局統計，南市農糧災損整體受害面積559.3公頃，損害程度22%，估計損失金額1540萬9千元。主要為二期水稻430公頃，損害程度17%，估計損失金額762萬2千元（白河、官田）；洋香瓜33.6公頃，損害程度19%，估計損失金額185萬7千元（北門、將軍、鹽水）；食用番茄3.9公頃，損害程度7%，估計損失金額14萬9千元（鹽水）。胡麻40.5公頃，損害程度79%，估計損失金額333萬1千元（將軍、佳里）。

    漁業災損部分，南區、安平區及安南區外海浮棚式養殖牡蠣编製蚵棚7211棚，約有8成蚵棚已拖至外海養殖（5600棚），海上蚵棚全數被颱風大浪沖毀，預估損失2.6億元。

    畜牧、林業則無災損通報。

    台南市漁港及近海管理所所長張順得說，南市沿海1.5海浬、安平港外堤海域在7月至9月為禁養期，10月起蚵農開始將蚵棚拖至外海養殖，昨天海上蚵棚密集，未料颱風「轉回南」，風浪強大，一夜之間將海上蚵棚全部沖毀，將提報漁業署爭取天然災害補助。

    蚵棚1棚約3萬元，如已掛上蚵苗養殖，1棚約6萬元，漁民損失慘重，指出都快11月還有颱風，第一次被颱風重創。

    南市曾文溪到二仁溪口沿海約有1400公頃海域申請劃設區劃漁業權，台南市農業局1月呈報，目前還在農業部審查；海上蚵棚受風災，要有漁業權才能獲得災害補助，這部分有待力爭。

    台南外海的蚵棚被海浪沖毀約5600棚，損失粗估就高達2.6億元。（南市漁港所提供）

    台南外海的蚵棚被海浪沖毀約5600棚，損失粗估就高達2.6億元。（南市漁港所提供）

    水稻倒伏。（記者楊金城攝）

    水稻倒伏。（記者楊金城攝）

    台南洋香瓜受災33.6公頃。（記者楊金城攝）

    台南洋香瓜受災33.6公頃。（記者楊金城攝）

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