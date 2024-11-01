自助共助！ 台南第1高樓飯店「企業義消」成軍

台南遠東香格里拉飯店。（圖：飯店提供）

2024/11/01 17:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南第一高樓飯店、高達38樓層的遠東香格里拉飯店，在台南市府消防局及第七大隊輔導訓練下，成立企業義消組織，該飯店緊急應變團隊（簡稱ERT小組）納入飯店企業義消，強調「自助、共助、公助」，若遇到飯店發生災害時，能先自助自救並與消防部門合作救災，降低災害的傷害與損失。

台南遠東香格里拉飯店是超高樓層的國際級飯店，平日防災作為甚受飯店本身與消防單位重視，在南市消防局與七大隊的協助培訓下，讓這座台南第一高樓飯店成立企業義消。

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南市消防局七大隊表示，遠東香格里拉飯店企業義消，行動範疇涵蓋火災防範、地震應變、災害初期救援及人員緊急疏散避難，特別是在災害發生初期，能夠迅速展開自助行動。除了飯店內部自助應變能力，該企業義消團隊也強調「共助」概念，積極與相鄰場所（如毗鄰的大遠百）協同合作，推動共助行動，這種跨場域的聯動模式，有助於企業整體災害應變能力提升。

七大隊說，下一階段也計劃與遠東香格里拉飯店的鄰居─大遠百洽談成立企業義消的可行性。

遠東香格里拉飯店的企業義消也呼應，政府今年起推動的政策─台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT），T-CERT強調由民間自主成立的應變隊伍，在災害初期能夠發揮重要功能，而該飯店企業義消團隊正是以此為導向，定期參與消防隊各式訓練，並運用所學來應對各類突發狀況，透過飯店自助、與相鄰場所的共助及政府消防等部門的公助，有效減少災害帶來的營運風險，並為房客提供安全舒適的住宿環境。

據了解，南市消防局近幾年持續推動企業義消制度，迄今已有10多家企業成立義消組織，為企業本身盡到自助防、救災的責任。

南市消防局第七大隊培訓輔導台南遠東香格里拉飯店成立企業義消。（圖：南市消防局第七大隊提供）

台南遠東香格里拉飯店成立企業義消，做到初期防救災。（圖：南市消防局第七大隊提供）

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