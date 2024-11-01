喪家「腳尾花」轉賣肥了業者錢包 北市議員耿葳質疑有欺騙消費者之嫌

耿葳今下午於民政部門質詢。（記者楊心慧攝）

2024/11/01 15:04

〔記者楊心慧／台北報導〕親友追思故人大都購買花籃並陳列在告別式現場，不過台北市議員耿葳發現，花籃、花材、花架的廠商是回收後再販售，回收的花籃插上新的牌子轉售給訂購的喪家親友，價格2000元至3000元不等，雖然這在殯葬業是公開的事，但未告知消費者有欺騙消費者嫌疑，要求應有所標示。

耿葳今下午於民政部門質詢時指出，為妥善處理禮堂使用後遺留的花籃、花材、花架，維護館區整潔，殯葬處每年度辦理禮堂使用後花籃、花材、花架回收處理勞務採購案，徵求廠商負責清運處理事務，依每月實際開放禮堂數量，請廠商按月繳納權利金給殯葬處。

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但她調查後發現，殯葬處委外廠商處理後繳付的權利金每年皆有近百萬收入，花籃、花材、花架都是業者回收後再販售，花架回收再利用可以理解，但業者卻是連花材都回收再販賣。

耿葳也詢問民政局長陳永德是否知道高架花籃售價？陳永德回應，要視花材及大小而訂，但大約為2000至3000元。耿葳指出，喪家或親友會向禮儀公司購買致意的花籃，禮儀公司再跟業者購買，平均金額約250至500元不等，後續在為花籃插上新的牌子轉售給訂購的喪家親友從2000元至3000元不等。

耿葳認為，回收再販售的「腳尾花」還美其名為稱為「福報花」，並不是不能使用回收花，而是應該要有所標示，讓民眾知道自己買的花是回收花，否則就有欺騙消費者的嫌疑，詢問多數市民都不知道自己買的昂貴花是回收再販售的二手商品，她也詢問備詢的法務局長連堂凱是否有欺騙之嫌？

連堂凱回應，消費者有權利知道購買的是使用回收的花材及花架，尤其是沒有明確標示之下可能會有問題，廠商應盡告知義務，否則違反《消保法》，消費者有權進行申訴。

耿葳指出，長年以來這套經營模式已根深蒂固，殯葬處知情不只默許甚至協助業者辦理公開招標，禮堂使用後的花籃回收處理每年還要繳上百萬權利金，若推算整年度光回收再販售利益驚人，未來必須在回收花上做出產品區隔，消費者必須知道自己買的是否為新鮮花材。

台北市殯葬處長張世昌回應，廠商會處理、回收，和廠商收取權利金就是因為花有價值，將向廠商就法律上可要求的事項進行要求。

耿葳今下午於民政部門質詢。（翻攝台北市議會影片）

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