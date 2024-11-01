11/2、3屏東鐵道文化觀光祭開幕 日本近鐵聯名便當每日限量200份

2024屏東鐵道文化觀光祭重磅推出限量「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」鐵道便當。（屏東縣政府提供）

2024/11/01 10:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024屏東鐵道文化觀光祭將於明（11月2日）、後（3日）天在南州運動公園登場，屏東縣政府今年聯手日本近鐵集團、勝利星村LAND法式餐廳以及南州神農米三強夢幻聯名，推出以「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型，結合屏東在地食材限定的「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」鐵道便當，開幕兩天於活動現場限量販售，預料將吸引鐵道迷搶收藏。

屏東縣政府文化處指出，第二屆屏東鐵道文化觀光祭不但可讓遊客透過鐵道行旅感受屏東山海之美，也希望在活動中推廣豐富美味的在地食材，今年特別與日本近鐵集團合作，使用「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型陶瓷便當盒，並邀請勝利星村擅長以時令食材交織法餐記憶的餐飲主廚邱泓訓親自操刀，使用南州林清源神農米、鹽埔振聲鴨肉、竹田豆油伯及秋季最當季的綜合蕈菇，設計出專屬屏東鐵道文化觀光祭的「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」，讓人享受高度滿足感的美味，每日限量200份，每份399元。

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文化處表示，明天（2日）開幕活動從下午2時至8時，邀請屏東金曲台語歌后張秀卿與在地傑出團隊屏東聯合管樂團跨界合作帶來精采主秀，還有超過60家品牌的主題市集，後天（3日）則有一系列的親子表演，除了精彩開幕活動，今年在西勢、南州、林邊、佳冬4個車站新增鐵道裝置藝術。從活動開幕到12月15日連續7個週末，沿著鐵道鄉鎮串聯走讀、講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急便接力登場。

此外，與台鐵合作的「噹噹一族彩繪列車」，去年屏東鐵道文化觀光祭班班客滿，今年同樣有不少鐵道迷敲碗期待。文化處表示，開幕兩天每日5班次來回屏東和南州間，邀請各地的旅客跟著超萌的噹噹一族吉祥物，一同啟程，探索屏東小鎮迷人的風土人情。

鐵路造型便當購買相關資訊及彩繪列車時刻表，可關注屏東鐵道文化觀光祭活動專屬官網、或屏東縣政府文化處臉書。

屏東縣政府與屏東縣政府今年聯手日本近鐵集團、屏東在地法餐以及南州神農米聯名，推出「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」鐵道便當。圖為近鐵投資控股股份有限公司台北分公司總經理土井康敬（左）、勝利星村LAND餐飲主廚邱泓訓（右）。（屏東縣政府提供）

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