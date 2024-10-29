台中爵士音樂節比去年多1.5萬人次竟狂增8億產值 江肇國質疑膨風

台中市爵士音樂節比去年多1.5萬人次參與，產值卻比去年狂增8億，遭議員江肇國質疑膨風。（圖：市府提供）

2024/10/29 19:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中爵士音樂節日前落幕，台中市文化局稱活動累計參與人次突破151.5萬人，並帶動約20億元經濟效益；但市議員江肇國質疑，去年號稱創12億經濟產值，今年參與人次僅比去年多1.5萬人次，產值竟能狂增8億，且週邊商家除便利商店或手搖飲有感受到人氣外，多數商家表示未受惠，「20億經濟效益怎麼算來的」。

江肇國說，文化局於去年爵士音樂節後發佈參與總人次約為150萬人，今年創新高吸151.5萬人，一天最高來到18萬人，但市府廣場1.5公頃大，搖滾台中在8.86公頃的文心森林公園舉辦，一天從早唱到晚不過才8萬人次，質疑爵士音樂節的場地根本不可能容納這麼多人。

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江肇國指出，產值計算就更離譜，今年只比去年增加1.5萬人次，產值竟能從去年的12億飆升至今年的20億，增加的1.5萬人次竟可以創造出8億產值，但詢問周遭商家卻表示只有便利商店、手搖飲店和提供外帶酒水的餐廳業績有所成長，連在地知名餐飲業都非常淒慘，市府產值究竟從何算起。

江肇國說，台中市舉辦爵士音樂節源起於希望台中成為亞洲的愛丁堡嘉年華，台中也有美軍文化的歷史、薩克斯風產業，因此舉辦活動，但活動多年辦下來，市府與文化局變得只追求數字而不在乎品質，民眾到爵士音樂節反而在野餐、打牌、煮火鍋等亂象，難怪爵士音樂節被批評為野餐節、啤酒節、求偶節等，早已違背活動本質。

文化局指出，經濟效益是根據每天在活動現場進行問卷後估算出來；台中市副市長鄭照新則指出，台中爵士音樂節已是台中知名品牌活動，每一年都有新挑戰，但瑕不掩瑜，市府會加強相關配套，讓活動愈辦愈好。

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