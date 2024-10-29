五月天公益演唱會遇颱延期 觀光署轉彎：住宿補助維持不變

交通部觀光署的花蓮自由行住宿補助3.0方案，不受颱風影響，照常上路。旅宿示意圖。（資料照）

2024/10/29 18:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕五月天所屬的相信音樂，原訂11月在花蓮舉辦公益演唱會，受颱風康芮影響延期。交通部觀光署配合演唱會推出的「花蓮自由行住宿補助3.0」，原打算配合活動辦理，但經多方考量，決議讓補助措施照常上路，支持花蓮觀光。

相信音樂11月1日至3日舉辦「一路向東」公益演唱會，在高雄、玉里、花蓮開唱，演出名單包括五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人等，採免費入場。但受颱風康芮影響，相信音樂今天上午發布「演出延期公告」，將另行公告舉辦時間。

請繼續往下閱讀...

觀光署為擴大11月公益演唱會觀光效益，推動的「花蓮自由行住宿補助3.0」加碼補助，因此出現變數。觀光署今天上午告訴外界「會配合活動辦理」，但經多方考量後，下午再對外說明，3.0方案「維持不變」，國人可視天候狀況支持花蓮觀光。

至於演唱會延期舉辦之後，會不會再推一次加碼補助方案？觀光署表示，後續將持續視執行情形，滾動式檢討花蓮地區的振興方案。

「花蓮自由行住宿補助3.0」方案內容，大型演唱會前3天（10月29日至10月31日）或後3天（11月4日至11月6日）區間，在花蓮住合法且有參與補助的旅宿，可享「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」優惠。

相關資訊可至交通部觀光署行政資訊網或自由行活動網站查詢，或撥打客服專線電話0800-211734（服務時間上午8點30分至下午5點30分）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法