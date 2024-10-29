高雄設市百年慶 鐵路貨車改裝觀光列車11/30上路

由鐵路貨車改裝的「哈瑪星號」濱線觀光列車，11月30日正式啟程。（圖由高市文化局提供）

2024/10/29 12:18

〔記者蘇福男／高雄報導〕百年前鐵道通車，猶如打通高雄港的任督二脈，成為全台商貨集散必經之地，高市府11月30日將推出由鐵路貨車改裝的「哈瑪星號」濱線觀光列車，並展示超過30輛各式客貨及工作列車，為高雄設市百年熱鬧慶生。

高雄市長陳其邁表示，今年是高雄設市百年，也是鐵路通車124週年，鐵道通車猶如打通高雄港的任督二脈，更成為全台商貨集散必經之地，高雄因此從海邊漁村、安平港替代港口，百年間一躍成為南台灣最大城市、國際級港口和工業城市。

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歡慶高雄設市百年，高市府展開一場為期超過1年、動員逾2千人，近乎不可能任務的全台最大百年鐵道復駛計畫。

陳其邁強調，這項計畫不僅是再次讓百年舊軌道再次行駛，更改造全新「濱線觀光列車-哈瑪星號」，呼應原高雄港貨運特色的鐵道專列，並全面升級哈瑪星鐵道園區，從舊打狗驛、北號誌樓、檢修車棚區，到最大規模鐵道運輸系統展示場域等，邀請全台民眾11月30日起來高雄體驗與輕軌並駕的獨特鐵道搭乘體驗。

文化局長王文翠表示，鐵道復駛計畫從去年秋天開始，包含火車調研考證、舊軌道整修、鐵道園區整理，跑遍台北、新竹、台中、雲林、屏東、台東全台等地，搜尋各式符合高雄、哈瑪星鐵道園區歷史意義的列車，及洽談商借、火車整修與全新觀光列車設計與打造，並歷經無數個為避開輕軌營運時間在凌晨進行的夜間吊運等處理工作。

王文翠特別感謝《鐵道情報》總編輯古庭維和策展人吳漢中擔任顧問陪著復駛計畫克服無數困難，也感謝台鐵、台糖、國家鐵道博物館籌備處等單位大力協助，以及不計其數一同投入修復、吊運的夥伴，共同克服困難，讓百年鐵道與全新的「濱線觀光列車-哈瑪星號」復駛計畫得以達成。

文化局說明，哈瑪星號濱線觀光列車邀請高雄在地設計師辜達齊在敞車（無蓋的貨車）基礎上，運用枕木鐵道元素，設計能載人的列車，不僅復原高雄港站以載貨為主的歷史意義，更要提供全新的鐵路搭乘觀光體驗。

「哈瑪星號」將在11月30日正式啟程營運，至12月15日連續3週活動期間，將橫跨整個哈瑪星鐵道園區，首週安排來自全台首次出攤的特色餐飲品牌，還將推出限量創意火車便當，另有市集及樂團音樂演出，有關更多搭乘、售票與活動資訊請密切關注百年好市官網與文化高雄-高雄市政府文化粉專。

全面升級「哈瑪星鐵道園區」，包含舊打狗驛、北號誌樓、檢修車棚區。（圖由高市文化局提供）

「哈瑪星號」將在11月30日正式啟程營運。（圖由高市文化局提供）

高市文化局感謝國家鐵道博物館籌備處商借車輛進行展示。（圖由高市文化局提供）

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