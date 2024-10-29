必玩景點！遊台灣觀光100亮點 抽總價值百萬元獎項

交通部觀光署推台灣觀光100亮點。（記者蔡昀容攝）

2024/10/29 12:13

〔記者蔡昀容／台北報導〕為推展國旅，交通部觀光署號召地方政府推「台灣觀光100亮點」，各式活動和優惠11月1日起開跑一整年，造訪亮點完成電子集章的民眾可參加抽獎，獎項總價值100萬元。11月首波主打星縣市是台中和花蓮，將推出住宿或餐廳消費優惠。

觀光署選出100處特色景點，補助地方政府行銷、舉辦優惠活動，並舉辦6大系列活動宣傳，其中2項是全年度活動，為期至明年10月。今（29日）舉辦宣傳活動，假設伸展台，各縣市代表使出渾身解數走秀吸睛。

請繼續往下閱讀...

「環島月月Party」，每月擇定1至3個主打星縣市，並由主打星縣市舉辦亮點周邊主題活動，並釋出食宿遊購行優惠；11月首波主打星是台中市及花蓮縣，台中結合亮點之一「新社商圈」周邊的「2024台中國際花毯節」，推出住宿送好禮優惠；花蓮推亮點周邊餐廳消費可享優惠折扣。

同樣為期1年的「亮點集時樂」電子集章抽獎，遊客至100亮點任一景點，藉由手機或平板GPS定位進行電子集章，即可參加「四季抽好禮」活動，包含萬元旅遊金、星級飯店住宿券、同饗餐券、栩悅號觀光列車車票、藍皮解憂號套票等獎項，總價值100萬元。此外，旅客還可參加主打星縣市「月月加碼抽」好康雙重抽。

另外4項活動將在未來1年陸續登場。「台灣百WAY」台灣觀光100亮點微策展，即日起至11月24日在松山文創園區展出，介紹各亮點內容，民眾現場完成指定任務可獲小禮物，週末將舉辦旅遊達人講座；「風格旅遊Chill」、「環島樂遊Trip！」、「壯遊心體驗」等也將逐步舉辦。

觀光署副署長林信任說，今年的國旅人潮，雖受0403花蓮地震及國人出國創新高等因素影響，但觀光署依然積極扮演火車頭角色，期待今年能達成2億國旅人次目標；觀光署也與地方攜手推動「台灣觀光100亮點」，希望結合各亮點景點、主題活動及旅遊優惠，再掀國旅熱潮。詳細資訊可至「台灣觀光100亮點」官方網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法