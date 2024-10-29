鹿港知名「王罔」、「蚯蚓龍山」麵線糊 11/1起漲價

鹿港鎮有94年歷史的知名小吃「王罔麵線糊」貼出公告，宣布從11月1日小漲5元。（記者劉曉欣攝）

2024/10/29 06:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕許多人來到彰化縣鹿港鎮遊玩，首先就是要來碗麵線糊！而鹿港知名小吃「王罔麵線糊」、「蚯蚓龍山麵線糊」，以及後起之秀的「阿璋手工麵線糊」，都紛紛宣布因原物料持續上漲，將從11月1日調漲，每碗漲5元，小碗調漲為35元，大碗調漲到45元。

鹿港鎮有94年歷史的知名小吃「王罔麵線糊」，目前由第3代王志弘、王志双接班。王志弘說，該店麵線糊至少已經5、6年都沒漲了，原物料都漲了好幾波，以鹿港麵線糊必備的豬肉來說，早就漲了2成，還有瓦斯、電費與人事費，也全都漲了，才會決定漲價，並提前貼出漲價公告，小碗從30元漲到35元。

請繼續往下閱讀...

而「蚯蚓龍山麵線糊」從1996年前進鹿港第一市場美食戰區開店以來，就大受歡迎，該店也貼出公告宣布漲價，將於11月1日調漲，每碗漲5元，小碗調漲為35元，大碗調漲到45元，而漲價原因就是因為原物料持續上漲。

由於麵線糊是鹿港在地人的早午餐兼下午茶，光是鹿港小鎮大約就有近20家的麵線糊，後起之秀的「阿璋手工麵線糊」 也繼兩家老店之後，宣布跟進調漲價格，小碗調漲為35元，大碗調漲到45元。

許多遊客看到漲價公告，認為鹿港麵線糊是銅板美食，就算小漲5元，還是非常平價的小吃，而不少在地人則是趁著漲價之前，天天來報到，多吃幾碗都算賺到了。

鹿港麵線糊最大的特點就是用手工麵線，不加大腸，但赤肉則是麵線糊的靈魂，因為便宜又好吃，深受在地人與遊客的喜愛，更是遊客到鹿港遊玩必吃的小吃。而鹿港人吃麵線糊更有身懷絕技，都是裝在塑膠袋裡，直接倒在嘴巴吃，連湯匙與吸管都省了，讓外地人看的是嘖嘖稱奇。

鹿港鎮有94年歷史的知名小吃「王罔麵線糊」，宣布從11月1日小漲5元。（記者劉曉欣攝）

鹿港鎮有94年歷史的知名小吃「王罔麵線糊」，豬肉是麵線糊的靈魂。（記者劉曉欣攝）

「蚯蚓龍山麵線糊」宣布因原物料持續上漲，也將小漲5元。（民眾提供）（記者劉曉欣攝）

鹿港「蚯蚓龍山麵線糊」也是人氣小吃，宣布11月1日起小漲5元。（記者劉曉欣攝）

鹿港「蚯蚓龍山麵線糊」也是人氣小吃，宣布11月1日起小漲5元。（記者劉曉欣攝）

麵線糊是鹿港小鎮的特色小吃，阿璋麵線糊是後起之秀，在老店宣布漲價後，也決定跟進同步小漲5元。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法