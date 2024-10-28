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    台中南區永興等3里活動中心啟用 盧秀燕：完成地方20年心願

    台中市南區永興、工學及永和三里活動中心今天落成啟用。（市府提供）

    台中市南區永興、工學及永和三里活動中心今天落成啟用。（市府提供）

    2024/10/28 20:02

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區永興、工學及永和3里居民長年缺乏活動中心，市府斥資新建市民活動中心，市長盧秀燕今（28）日出席落成啟用典禮，感謝中央和地方民代協力爭取國有土地撥用，以及陳松鶴、李起綸、王文明3位里長多年來積極爭取，終完成地方20年來心願，提供市民友善多元的育樂空間。

    盧指出，南區永興、永和及工學等3里人口逾2.3萬人，長期缺乏公共活動場域，市府活化國有土地，該市民活動中心興建總經費4000萬元，打造地上4層建築物，啟用後可提供里民活動休憩、進修課程、關懷據點及長者共餐等多用途使用，未來更可整合三里資源，持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展、凝聚居民向心力。

    盧也提到，里民們是這棟活動中心的共同主人，興建公共設施並不容易，需要土地、設計、經費等必要條件，她執政近6年，團隊已經蓋了34座活動中心，全市平均1.28里就有一座里民活動據點，普及率高居六都第一，市府將持續評估規劃，滿足地方需求。

    民政局長吳世瑋表示，此次永興、永和及工學里市民活動中心總樓地板面積達780.89平方公尺，1樓為開放式活動空間，2至4樓則配備活動大廳、茶水間、掃具間、男女廁所及無障礙廁所等設施，啟用後將可提供里民休憩、選舉投票、地方會議、文化交流及避難收容等多用途使用。

    未來更可整合里內資源，持續推展各項社區化福利服務，提供多元族群使用，為地方發展及社區營造開創嶄新局面。

    市長盧秀燕表示，終於完成地方20年心願。（市府提供）

    市長盧秀燕表示，終於完成地方20年心願。（市府提供）

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