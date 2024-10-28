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    逢甲商圈萎縮 林祈烽提議購物節省下代言費辦異國美食快閃

    市議員林祈烽指逢甲商圈沒落，店家一家家結束營業。（林祈烽提供）

    市議員林祈烽指逢甲商圈沒落，店家一家家結束營業。（林祈烽提供）

    2024/10/28 19:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市很多商圈都沒落，民進黨議員林祈烽在市議會指出，逢甲商圈嚴重沒落，人潮少了3、4成，而且租金還居高不下，攤位一一關閉，只剩下算命攤、娃娃機店，建議經發局因邀請新加坡、比利時及日本駐台代表代言，省下代言費做為逢甲商圈的異國美食快閃活動，但價格要便宜，不要失去活動意義。

    經發局長張峯源表示，這是好的點子，會進行研議。

    議員林祈烽表示，他住逢甲商圈附近，常常會到逢甲商圈了解營業狀況，發現逢甲商圈半年前跟2個月比較，店家萎縮日益嚴重情形。

    經發局長張峯源表示，他本人也是住在逢甲商圈，但是假日人潮滿滿。觀光署日前公布，去年全國前10大人潮遊憩據點，台中市成長20%，其中逢甲夜市728.9萬人次，居全國第9名

    林祈烽表示，假日有人潮，但是都是集中在特定攤位及店家，平日根本無人，只剩算命攤位，攤商萎縮，一定有原因。

    林祈烽表示，過去夜市相當便宜，但現在隨便吃就要200至300元，這樣的價格，還不如去餐廳吃。

    林祈烽並表示，今年的購物節，市府邀請新加坡、比利時及日本大使來為台中購物節代言，省下了上千萬的代言費，要求經發局利用此一代言費，為逢甲商圈舉辦三個異國美食快閃活動，帶動逢甲商圈人氣，但異國美食不能夠很貴，以免失去意義。

    市議員林祈烽指逢甲商圈沒落，要求市府推購物節異國快閃等活動。（記者蘇金鳳攝）

    市議員林祈烽指逢甲商圈沒落，要求市府推購物節異國快閃等活動。（記者蘇金鳳攝）

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