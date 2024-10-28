台電澎湖區處望安改壓 澎湖3離島供電品質提升

台電望安改壓工程完工，三離島與澎湖本島同步。（台電澎湖區處提供）

2024/10/28 13:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電澎湖區處為提升澎湖三離島（七美、望安、虎井）供電品質，斥資總計約1億多元，進行三離島配電線路改壓作業，將原本3300伏特電壓，提升為11400伏特，與馬公本島及台灣相同電壓等級，繼去年底完成七美地區改壓作業，今年10月14日起接續辦理望安地區改壓作業，並將開關汰換為新型的氣體絕緣開關，以確保供電穩定。

此次改壓工程，由台電澎湖區處電務組黃經理前往現場指揮調度，為求工程順利進行，事前即運送各式車輛、機具進場，期間更不時提醒現場工作人員注意自身安全，並按各項施工作業標準施作，在眾人的齊心努力之下，改壓工作於10月26日順利完成。

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台電澎湖區處長路奎琛表示，供電穩定是民生及產業發展的基礎，為確保供電線路維護及設備規格一致性，機器運轉維護之便利性，進而更趨於穩定供電，改壓工程浩大，為此佈局已久。台電肩負穩定供電的目標，會隨時監控並動態調整供電電壓，並輔以調度中心自動電壓監控系統，以確保電力系統穩定。望安改壓工程影響部分區域暫時停電，感謝民眾的配合與支持，才能完成此項工程。

最後，台電也再次呼籲用戶配合落實提高用電效率、節約用電，並支持各項電源開發及電網建設，共同讓台灣電力系統更穩定、更安全。

澎湖三離島改壓完成，提升供電品質。（台電澎湖區處提供）

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