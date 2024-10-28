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    中市慶典活動不斷 議員批服務業用電卻節節下降、僅大商場上揚

    市議員施志昌表示，慶典經濟未讓小店家受惠，反而讓百貨公司等大商場受益。（記者蘇金鳳攝）

    市議員施志昌表示，慶典經濟未讓小店家受惠，反而讓百貨公司等大商場受益。（記者蘇金鳳攝）

    2024/10/28 13:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市近年多家一般店面結束營業，民進黨議員施志昌今天在市議會提出質疑，中市舉辦台中購物節、鍋烤節等大型活動，並未提昇庶民經濟，從2016年至2023年，單就台中服務業用電量來看，是六都中服務減少最多的，減幅達10.68%，但百貨公司等大型賣場卻年年攀升，痛批慶典經濟爽到大商場，而小店家卻不斷萎縮。

    經發局長張峯源表示，會造成一般店面不斷萎縮，在於電商及外送業不斷掘起。

    議員施志昌表示，服務業用電量可以反映現在服務業發展的狀況。單以台中服務業用電量來看，從2016年至2023年來看，中市是六都中服務業用電量減少最多的，減幅達10.68%，其次是台北市減少9.20%、台南市減少6.82%、高雄市5.83%、新北市5.62%，最少的是桃園，僅減少0.89%，尤其2022年時，台中服務業的用電量是59億度，但到了2023年降到不到57億度電。

    施志昌強調，2023年市府違反2022年底委員會不得增加台中購物節預算的決議，追加3.5億擴大台中購物節規模，但是結果換來的是服務業衰退，一般店面一間間的關門，足見。購物節對提振庶民經濟根本沒有效益。

    施志昌批購物節只是讓百貨公司及大賣場生意更好，根據台中服務業中的用電大戶佔比，也就是契約容量801KW的用戶，如百貨公司等大型賣場，用電量佔比從2016年的21.7%變成2023年的23.4%，尤其疫情之後，年年攀升。

    施志昌表示，台中市攤販數量大減1萬500攤，減幅達25.29%，且越來越少新攤商加入，而營業額也愈來愈少，2023年台中市攤販全年營業收入為620.51億元，較2018年758.08億元減少137.58億元，減幅達18.15%，整體攤販的市場在萎縮，要求市府了解原因，搶救攤商經濟。

    經發局長張峯源表示，電商及外送業崛起，影響實體店面。（記者蘇金鳳攝）

    經發局長張峯源表示，電商及外送業崛起，影響實體店面。（記者蘇金鳳攝）

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