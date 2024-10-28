嶺東科大60週年校慶 鄭英耀、盧秀燕互動熱絡

嶺東科技大學舉辦創校60週年慶典，台中市長盧秀燕與教育部長鄭英耀互動熱絡。（記者黃旭磊攝）

2024/10/28 12:47

〔記者黃旭磊／台中報導〕嶺東科技大學深耕台中南屯一甲子，今天舉辦創校60週年慶典，教育部長鄭英耀、台中市長盧秀燕前往祝賀，兩人在開場前互動熱絡，鄭英耀引用輝達創辦人黃仁勳「必須承受苦難」（suffer）等話語勉勵師生，而校方設置大學儲備軍官訓練團教育中心（ROTC），儲備學生引領校系旗進場，展現全民國防整備戰力。

嶺東科大上午舉辦「嶺東60• 璀璨永續」60週年校慶，嶺東科大校長陳仁龍、嶺東科大校友總會理事長陳永豐、靜宜大學監察人陳振貴及第一屆第一屆菁英校友黃清山等人，迎接鄭英耀、盧秀燕及國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋等上百名賓客，鄭英耀與盧秀燕入座首席，鄭英耀讓有後續行程的盧秀燕先致詞，兩人互動熱絡，全場由陳仁龍及董監事、校友代表切蛋糕，齊唱校歌場面感人。

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鄭英耀致詞說，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳本月23日在印度孟買AI高峰會，提及善用AI人工智慧技術的人將脫穎而出，而黃仁勳也曾在母校史丹福大學發表演說，勉勵學弟妹想成功就「必須承受苦難」（suffer），勉勵嶺東學生經歷苦難挑戰才能受到注意，成功道路上需不畏懼失敗挫折。

盧秀燕表示，恭喜嶺東科大60歲生日快樂，一甲子以來超過10萬名校友先讓台中受惠，嶺東傑出師生人力豐沛，市府委託經營鄰近豐樂公幼（非營利幼兒園）、南屯建功托嬰中心及南湖社區大學，時尚學院更是全國頂尖，歷年委託經費超過6千萬元，代表市府感謝嶺東董事長張天津、校長陳仁龍及執行長張台生作育英才。

教育部長鄭英耀（圖）引用輝達創辦人黃仁勳「必須承受苦難」（suffer）等話語勉勵師生。（記者黃旭磊攝）

大學儲備軍官訓練團學生引領嶺東校系旗進場。（記者黃旭磊攝）

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