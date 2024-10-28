中埔地震14校受災 嘉義中埔國中75生換教室上課

中埔國中一棟教室天花板輕鋼架掉落、搖搖欲墜。（記者王善嬿攝）

2024/10/28 12:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉27日下午2點19分起在1個多小時內發生8起地震，最大芮氏規模4.9，今週一上班日，嘉義縣政府初步統計有14所學校回報有天花板掉落、磁磚掉落等災情，位於震央中埔鄉內學校較為嚴重，中埔國中2棟教室輕鋼架掉落、水管爆裂、活動中心玻璃碎裂等，學校今安置3個班級、75名學生換到安全教室上課。

縣府教育處國民教育科長曾帝學今上午到中埔國中勘查表示，目前有中埔鄉、太保市等14所學校回報有地震災情，大部分是天花板輕鋼架掉落，還有磁磚剝落、玻璃門碎裂情形，縣府將儘快完成災情統整、協助學校恢復正常校務。

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中埔國中位於中埔鄉市區，27日還有社區借用活動中心舉辦喜宴，地震發生時，喜宴剛結束，回復場地工作人員根據平日防災訓練成果防災、未發生人員受傷。

中埔國中校長鄭志成說，27日發生地震就進行初步災後檢視，人員均平安；今上班上課，他與各處室主任、組長檢視，在涵曦樓、永慶樓有輕鋼架掉落、水塔毀損、太陽能電板受損情形，有災損的樓層及教室暫時封閉，此外如理化試驗室有部分實驗器材、化學藥品傾倒，初評未有危險性，先暫時封閉再請廠商處理，家政、音樂、桌球等教室也會等檢修後確認安全才開放使用。

鄭志成說，活動中心毀損情形較嚴重，包括1、2樓玻璃門窗破裂及變形，天花板桁架拉力條斷裂，也暫時封閉停用，還有一棟教室借給中埔鄉衛生所每週二、四作為健康中心據點使用，受地震影響輕鋼架掉落，幸好週日沒有長輩出入；因考量後續可能發生餘震，已將3個班級、75名學生移往安全教室上課，並依照校園及社區防災演練措施，若發生餘震，宣導師生做好趴下、掩護、穩住等3步驟防災。

中埔國中活動中心玻璃門窗碎裂變形。（記者王善嬿攝）

中埔國中平日落實防災教育。（記者王善嬿攝）

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