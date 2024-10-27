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    新北電動公車244輛營運中 明年再增338輛

    新北市營運中的電動公車有244輛，明年將再增加338輛。（記者賴筱桐攝）

    新北市營運中的電動公車有244輛，明年將再增加338輛。（記者賴筱桐攝）

    2024/10/27 16:52

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市推動綠色運輸，目前全市共有244輛電動公車營運中，約占預計汰換總數1600輛的15%，明年將再增加338輛，但現階段中央僅開放3家指定廠商申購，業者和市府憂心電動公車產量不足，均爭取放寬家數。

    交通局長鍾鳴時指出，今年為止新北市有244輛營運中的電動公車，每年減碳2300公噸，明年再增加338輛，預計2030達到全面電動化，每年可減碳4萬5000公噸，相當於116座大安森林公園吸碳量。

    交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市公車約有2500輛，扣除高頂巴士或小型巴士，約有1600輛市區公車將汰換成電動車，營運中的244輛占比約15%，明年再增加338輛、達到582輛，公車電動化比率可提升到36%。

    新北市長侯友宜表示，電動公車汰換是環境永續與淨零碳排路徑的重要指標，公車全面電動化務必在2030年實現，現階段採購碰到中央政策限制，公路局僅補助中央指定的3家示範車廠，選擇有限，影響業者的汰換意願，盼交通局努力溝通；此外，新北市有30%、約800輛公車行經國道，受限規定難以換成低地板電動巴士，也要跟中央反映，減少地方政府的壓力。

    林詩欽說，中央指定申購的3家車廠包括華德、成運、創奕，全台各縣市近年積極汰換電動公車，未來恐面臨產量緊繃，造成排隊等候情形，影響市府的預算執行率，希望中央通盤考量，放寬補助家數。

    台北客運總經理李建文表示，業者全力以赴配合政策，希望政府放寬申購電動公車的廠商，確保產能無虞，目前電動公車路線較侷限在市區道路，期待政府輔導廠商研發中型巴士的電動公車，可以駛進山區；此外，未來2、3年是汰換的高峰期，由於電動車需要較大空間裝設充電設施，短期租用的場地不適合設置充電樁，希望市府協助尋找場地。

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