全國12處中心推廣新興科技 AR、VR納入教育場域

將科技結合環境教育議題，應用AR認識永續發展目標。（教育部提供）

2024/10/27 12:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部推廣學生學習新興科技，透過全國成立12所新興科技推廣中心，將虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）不只應用在校園空間分析，也連結元宇宙及低軌衛星等主題，不僅提升學生對新興科技領域興趣，也強化其應用科技自主學習能力。

教育部國教署持續推動「前瞻基礎建設數位建設─高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，透過線上與線下等多元化方式，推廣新興科技教育認知與應用，將科技融入跨領域課程。

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以金門高中為例，該校運用計畫，打造數位學習環境，並以虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）為發展主題，辦理離島教師增能研習，並將新興科技結合環境教育議題，發展跨領域學習活動。

另也將AR結合3D空間設計，開發「金門高中校園迷宮設計－Sketch Up!」課程，引導學生運用SketchUp軟體，設計迷宮平面圖並轉換為立體模型，再利用AR技術將虛擬迷宮呈現於校園，讓學生能檢視並分析其設計應用於真實情境的效果。

此外，該校還辦理「大手牽小手新興科技『SDGs繪本說故事』離島偏鄉推廣活動」，師生應用AR技術繪製底圖、製作動畫並創建闖關活動，帶領國小學生透過AR遊戲認識永續發展目標，感受科技與環保連結的可能，打造虛實融合創新學習體驗。

北市永春高中則是結合AR、VR及混合實境（MR）技術，推廣元宇宙及低軌衛星主題，打造低軌衛星與火星計畫博覽場域，引導學生運用AR技術模擬低軌衛星運行，並將創新構想分享於「SDGs點子牆」，探討如何應用衛星技術解決實際問題。

該校也透過線上直播及遠距方式推動跨校共學，並設計基礎、進階及應用端課程，內容從量子電腦與元宇宙的基礎概念學習，進階至專題實作，應用端課程則以「低軌衛星與火星計畫」為核心，應用AR、VR及MR技術，幫助學生透過沉浸式學習，體驗科技應用的無限可能。

國教署表示，運用AR、VR與MR技術，破除時空與地理界限，帶來多樣化的教學與學習方式，不僅激發教師創新教學能力，也能幫助學生實踐創意，提升學生問題解決能力。將持續推動計畫，透過新興科技結合跨領域學習，培育具備跨域人文素養的人才。

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