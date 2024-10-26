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    高雄高球場+雙湖公園百公頃滯洪 鳥松鳳山三民區域防洪進化

    高雄市澄清湖旁高爾夫球場用地60公頃，市府將收回改做公園。（高雄市工務局提供）

    高雄市澄清湖旁高爾夫球場用地60公頃，市府將收回改做公園。（高雄市工務局提供）

    2024/10/26 23:05

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖旁高爾夫球場用地遭占用逾1年，工務局將收回改做公園，水利局將整合雙湖公園，轉型為百公頃防災公園，合計總滯洪量53萬公噸，有效保留上游坡地逕流，減少對下游地區衝擊，提升鳥松、鳳山、三民一帶區域防洪能力。

    水利局依據愛河流域排水檢討與規劃分析，未來面對百年一遇降雨事件，24小時內累積降雨量預計將達到730毫米，高球場占地60公頃區域，可能產生每秒40立方公尺洪峰流量，往澄清湖及周邊下游排放。

    今年凱米颱風侵襲高雄，挾帶豪雨造成淹水災情，水利局稽查發現高球場未做好水土保持，且現有蓄水池滯洪效能不佳，大雨過後地表逕流排水持續流入下游澄清湖周邊排水系統。

    水利局認定高球場在洪峰期間未能有效調控排放，造成下游發生積淹水情況，限期業者提報水土保持改善計畫，均未獲具體回應，依違反《水土保持法》裁罰10萬元。

    水利局為改善下游易淹水區域如鳥松區本館、球場與澄清路、鳳山文華里等赤山地區，以及三民區本和里周邊一帶，規劃將現有高球場及雙湖公園整合轉型為防災公園，利用既有平坦低窪地降挖成滯洪池，兩者合計滯洪量53萬公噸，將爭取中央經費補助。

    水利局說，高雄市防災策略透過公共空間整合，初步規劃形成超過百公頃的防災公園，強化高球場及雙湖公園滯洪功能，提升鳥松、鳳山、三民一帶區域防洪能力，也將提供民眾廣闊的休憩空間，實現防災與提升生活品質雙贏。

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