串聯水圳、水庫！西拉雅「大圳之路」100K騎乘認證開跑

西拉雅國家風景區管理處推出「5COOL大圳之路100K」自行車騎乘認證活動。（記者楊金城攝）

2024/10/26 22:07

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處推動自行車觀光，推出「5COOL大圳之路100K」自行車騎乘認證活動，即日起至12月15日，車友完成指定台南100公里路線並且上傳與「5COOL大圳之路100K」字卡的合照，即可至西拉雅台南官田遊客中心認證，完騎禮除了有電子證書外，前50名還享有時令果乾、清涼芒果冰及精美獎盃。

5COOL（取西拉雅5座水庫諧音）大圳之路100K自行車挑戰認證，須下載Velodash飛騎APP進行路線紀錄，起點自官田遊客中心開始，串聯烏山頭水庫、山海圳國家綠道、水圳綠道及曾文水庫周邊地區景點，現正值菱角產季，沿途還能看到菱農採收菱角的文化風情與自然景色。

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西拉雅管理處處長徐振能表示，前50名完騎還加碼讓你至借問站果農之家，兌換果乾2包及至玉井名店有間冰舖享用芒果冰1碗，歡迎車友挑戰，又能飽覽西拉雅美景、拿禮物。

指定合拍，包括與「5COOL大圳之路100K」字卡、自行車與果農之家及指定之山海圳路牌（23°08'07.5＂N 120°19'23.6＂E）合照。西拉雅管理處另11月2、3日將在嘉義縣大埔旅遊資訊站舉辦親子自行車騎乘闖關活動。

至11月30日止，車友到西拉雅合作店家，消費滿額還能抽好禮活動，獎品有日本大阪來回機票與曾文水庫遊艇年票；可上西拉雅網站及臉書粉絲專頁查詢。

5COOL大圳之路100K路線。（西拉雅管理處提供）

5COOL大圳之路100K挑戰要和字卡合拍，前50名完騎可獲贈獎盃。（西拉雅管理處提供）

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