翻糖蛋糕、創意麵包、靜態蔬果雕 154組高手現身台南爭「廚神」

「2024台南美食之都國際廚藝挑戰賽」今日第2場次，上百組高手同場競技。（南市觀旅局提供）

2024/10/26 20:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2024台南美食之都國際廚藝挑戰賽」火熱進行中，今（26）日第2場次，共有154組高手同堂競技，其中涵蓋翻糖蛋糕裝飾、糖霜餅乾裝飾、創意麵包、靜態盤式甜點、創意果醬畫盤、創意和菓子、靜態蔬果雕、現場蛋糕裝飾等8項目，現場噴香熱鬧非凡，爭奪「廚神」明日之星。

台南市長黃偉哲表示，國際廚藝挑戰賽是南市首次舉辦的官方廚藝比賽，因此特別選在「臺南400」舉辦，不論對主辦方或是參賽者都別具意義。美食是台南文化的縮影，亦是台南歷史的精華，不僅讓台南贏得「美食之都」名號，也因此讓世界進一步認識台南、嚮往台南。

請繼續往下閱讀...

觀光旅遊局長林國華表示，今年台南有31間店家入選米其林必比登推介及28家入選餐廳，從飄香數十年的小吃名店、特色台菜餐廳，到融合不同料理形式呈現的嶄新風味，都榮獲米其林評審員的青睞。這次國際廚藝挑戰賽，希望能讓民眾看見不一樣的台南，也能從各參賽作品了解大家對台南的印象，推廣台南尚未被發掘的亮點。

國際廚藝挑戰賽將台南優質的在地食材、多樣的特色小吃向外推廣，分為4場次，11月3日第3場次，項目為現場熱烹類別；11月9日為第4場次，項目為靜態冷展類別，截自目前4場次總參賽組數已超過400組。

2024台南美食之都國際廚藝挑戰賽，參賽選手聚精會神展現巧思。（南市觀旅局提供）

2024台南美食之都國際廚藝挑戰賽，今日競賽項目涵蓋翻糖蛋糕裝飾、糖霜餅乾裝飾、創意麵包等項。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法